Arts richt bloedbad aan in ziekenhuis

🕔 01.jul 2017

De arts Henry Bello zou in 2015 worden ontslagen bij het Bronx Lebanon Hospital in New York, dus nam hij uit zichzelf ontslag. Bij zijn vertrek bedreigde hij de medewerkers. Vrijdagmiddag maakte hij zijn bedreiging waar en schoot een geweer leeg in het ziekenhuis.

Patiënten, verpleegsters en artsen moesten rennen voor hun leven toen Bello (volgens sommige bronnen: Bellow) met zijn AR-15 geweer het vuur opende.

Een arts zag Bello, helemaal in het zwart gekleed met een witte doktersjas over zijn kleding, en ontdekte het geweer onder de jas. Het volgende moment veranderden de gangen van een van de drukste ziekenhuizen in New York in een hel van kogels en bloed.

Minstens één persoon, waarschijnlijk een vrouwelijke arts, kwam om het leven en zes mensen raakten gewond.

Bello werd dood aangetroffen op de 17e verdieping van het ziekenhuis. Hij had geprobeerd zichzelf in brand te steken vóór hij zelfmoord pleegde.