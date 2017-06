Art of Living Suriname viert Wereld Yoga Dag met ‘zonnegroet’ en ‘Yoga 4 Business’

🕔 16.jun 2017

Op zondag 18 juni komen personen uit meer dan 100 landen bijeen om massaal de zon te begroeten tijdens de Sun Never Sets on Yoga.

De zonnegroet is een jaarlijkse activiteit van Art of Living (AOL) Internationaal, die in verband met de viering van de Internationale Dag van de Yoga op 21 juni wordt gehouden. Ook AOL Suriname doet dit jaar weer mee.

De zonnegroet, Surya Namaskars of Sun Salutions, is een serie van twaalf lichaamsbewegingen (yogahoudingen) om het lichaam op te warmen, terwijl de zon opkomt. Het lichaam wordt ‘wakker’ gemaakt en krijgt een sterke energieke en mentale boost van de zon. Precies wat de mens nodig heeft om de dag fris en energiek te beginnen.

Sun Never Sets on Yoga is een internationaal evenement. In elk land wordt de bijeenkomst op een bekende (kenmerkende) openbare plek in de stad gehouden. Dit jaar wordt de zonnegroet op het grote parkeerterrein van het Fort Zeelandia complex gedaan. AOL Internationaal maakt een filmpje van alle beelden van deze wereldwijde activiteit.

Yoga is een levensstijl en bij AOL staat het leiden van een gelukkig en gezond leven centraal. Behalve de fysieke oefeningen zoals ademhalingstechnieken, lichaamshoudingen en meditatie oefeningen, wordt er tijdens de Sri Sri Yoga-cursus veel aan kennisoverdracht gedaan. Bijvoorbeeld over ‘hoe kun je een gelukkig(er) mens zijn’.

Om yoga dichter bij het groter publiek te brengen, houdt AOL Suriname de ‘Yoga 4 Business’ activiteit tot en met 21 juni. Vaak zorgen werkdruk van deadlines halen, problemen oplossen en samenwerken voor stress. Bedrijven en organisaties kunnen op de werkvloer en in hun eigen tijd, kennismaken met yoga. Het personeel leert in een ontspannen en plezierige manier enkele algemene aspecten van Sri Sri Yoga.

Men kan de mentale voordelen ervaren, zoals betere concentratie, rust en meer energie. Hoe dan ook, elk bedrijf wil graag productieve, gezonde en gemotiveerde personeelsleden. En hoe prettig is het om je fris en vitaal te voelen en naar het werk te gaan.

In 2015 heeft de Verenigde Naties 21 juni aangewezen als de Internationale Dag van de Yoga. Op deze dag schijnt de zon langer over de aarde. Het thema is dit jaar ‘Yoga for Health’, met het accent op aandacht voor de natuur.

AOL Suriname viert deze speciale dag daarom te Houttuyn Wellness River Resort, een natuurrijke omgeving. Een ieder is welkom om mee te doen met een volledige Sri Sri Yogasessie die woensdag 21 juni, om 18.00 uur begint.

Alle activiteiten zijn gratis. Sun Never Sets on Yoga, de zonnegroet start zondag precies om 06.00 uur en duurt twee uren. Personen die willen deelnemen, moeten wel een matje meenemen en vrijetijdskleding (gymkleren) dragen.

Naast de eigen activiteiten, participeert AOL Suriname ook in de yoga-week van de Indiase Ambassade in samenwerking met het Indiaas Cultureel Centrum.

AOL Suriname is al zeventien jaar actief met het geven van verschillende cursussen, zoals ademhalingstechnieken, meditatie en yoga. Er zijn ook speciale cursussen voor kinderen en specifieke doelgroepen zoals gedetineerden. De organisatie houdt zich ook bezig met het sociaal-maatschappelijk werk in Suriname.(GFC)