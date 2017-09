Arrestanten plegen berovingen en keren terug naar cellenhuis

Uit politieonderzoeken van ten minste drie recente berovingen zijn er tenminste drie verdachten in beeld gebracht die momenteel in een cellenhuis te Paramaribo zijn ingesloten die na de dienstovername, via een door hun gebaande weg, het cellenhuis verlaten. Na enkele uren betreden zij onopgemerkt via dezelfde weg het cellenhuis. Dat schrijft de PR van het KPS vandaag.

Toen bleek dat de drie arrestanten betrokken waren bij de berovingen, is er in het betreffende cellenhuis een onderzoek ingesteld. De onderzoekende afdeling heeft samen met de Forensische Opsporing van de politie een reconstructie gepleegd.

Uit het voorlopig onderzoek en de reconstructie van de politie is een mogelijke beschrijving gegeven over de vluchtweg van deze arrestanten.

De arrestanten worden bij elke dienstwisseling geteld door dienstdoende wetsdienaren. Hierna worden zij in de gelegenheid gesteld om zich te baden, waarna zij zich in de gang van het cellenhuis voor enige tijd vrij mogen bewegen.

Van deze dagelijkse handeling hebben de drie arrestanten op de één of andere manier een vluchtweg via de deur die leidt naar de ruimte om te luchten, geconstrueerd. Zij namen de kans het cellenhuis te verlaten en keerden onopgemerkt terug in de cel na een beroving in de omgeving te hebben gepleegd. Het vermoeden bestaat dat de arrestanten in contact hebben gestaan met nog niet aangehouden personen.

Vooralsnog is er niet gebleken dat dienstdoende wetsdienaren hand- en spandiensten hebben verleend aan deze arrestanten, schrijft de politie verder.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.(GFC)