Armoede in VS: steeds meer mensen slapen gedwongen op straat

🕔 07.dec 2017

Het aantal daklozen in Amerika stijgt. Dat komt vooral door een toename van het aantal mensen in steden aan de westkust die zich geen woning kunnen veroorloven.

In heel de VS had meer dan een half miljoen mensen geen onderdak, bijna een procent meer dan vorig jaar, blijkt uit een onderzoek van het US Department of Housing and Urban Development.

Iets minder dan de helft van deze groep had helemaal niets: geen auto, tent of ander onderdak, en sliep gewoon op straat. Dat is een toename van meer dan 9 procent, vergeleken met twee jaren eerder.

In 2015 riepen verschillende steden aan de westkust de noodtoestand uit vanwege een tsunami van daklozen.

De situatie leidde onder meer tot een explosie van het aantal gevallen van het dodelijke hepatitis A.

Het aantal mensen zonder woning steeg sterk in Californië, Oregon en Washington: 14 procent in twee jaren. In Seattle was de aanwas zelfs 44 procent in twee jaren.