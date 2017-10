Arbeidsmarkthervormingen krijgen in 2018 hun beslag

🕔 02.okt 2017

Het streven naar arbeidsmarkthervormingen zal tot uiting komen in het invoeren van de in 2017 goedgekeurde arbeidswetten, alsook in het verder moderniseren van de arbeidswetgeving. In het dienstjaar 2018 zullen tien (10) ontwerpwetten worden aangeboden ter goedkeuring. Dit is aangegeven in de jaarrede.

Het gaat hierbij onder andere om de ontwerpwet ter verbetering van de Arbeidsomstandigheden, de ontwerpwet ter instelling van het Nationaal Productiviteitscentrum, de ontwerpwet inzake Ontslag, de ontwerpwet Ouderschapsverlof, de ontwerpwet Gelijke Behandeling, de ontwerpwet flexibele werktijden, de ontwerpwet Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Ook zullen vijf (5) wetswijzigingen worden aangeboden aan De Nationale Assemblee, te weten: de wijziging van de Arbeidsgeschillenwet, de Vakantiewet, de Wet Ongevallenregeling, Wet Minimum Uurloon en de Werknemersregistratiewet. Met de aanname van deze arbeidswetten zal de algehele herziening van de arbeidswetgeving in Suriname in lijn zijn met nationale ontwikkelingen en met internationale richtlijnen en standaarden.

De Arbeidsinspectie zal in 2018 nadrukkelijker worden ingezet om stringenter de controle te houden op de naleving van arbeidswetten.

Er zal in het dienstjaar 2018 meer aandacht worden besteed aan het stimuleren en versterken van het micro ondernemerschap en het coöperatiewezen, alsook aan de begeleiding van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.(GFC)