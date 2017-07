Anwar Jitou: oude hoax in nieuw jasje

🕔 02.jul 2017

“Vertel alstublieft alle contacten in uw Messenger-lijst om het contact van Anwar Jitou niet te accepteren, het is een hacker die de computer heeft aangesloten op uw Facebook-account.”

Deze waarschuwing circuleert opnieuw – in een nieuw jasje – op Facebook. In een nieuw jasje, want het is een oude onzinmelding, ook wel ‘hoax’ genoemd.

Grappenmakers veranderen enkele gegevens in een oude hoax, sturen die de cyberwereld in en leunen vervolgens grinnikend achterover om te zien hoeveel goedgelovigen erin zullen tuinen.

De huidige Anwar Jitou-hoax circuleert al enige tijd in verschillende talen:

Please tell all the contacts in your list Messenger, not to accept Anwar Jitou contact, a hacker who has a computer connected to your Facebook account. Si prega di dire a tutti i contatti della tua lista Messenger, di non accettare il contatto di Anwar Jitou [Anwar Jitu], è un hacker che ha il computer collegato nel tuo account Facebook.

Anwar Jitou – ja, hij bestaat – moest zelfs zijn Facebookaccount opheffen vanwege de internationale roddel:

Een klein beetje common sense is hier op zijn plaats. Het is namelijk zelfs voor de knapste hacker onmogelijk om een Facebookaccount te hacken vanuit een contactlijst.

Om een account te kunnen hacken, is het noodzakelijk dat de hacker gegevens van een computer naar zijn doelwit stuurt: iemand als contact accepteren valt hier niet onder.

“Anwar Jitou” is dus gewoon een grap, een prank, een hoax, en over enige tijd zult u opnieuw gewaarschuwd worden voor Pinokkio die uw computer dreigt over te nemen.