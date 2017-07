‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ geselecteerd voor internationale filmfestivals

De documentaire ‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ van regisseur Ida Does is geselecteerd voor het Caribbean Tales International Film Festival in Toronto, Canada (CTFF). De documentaire wordt volgende maand ook vertoond in Barbados tijdens Carifesta, ‘The Caribbean Festival of Arts’.

Het CTFF – een ‘side program’ van het gerenommeerde Toronto International Film Festival (TIFF) – vindt plaats van 6 tot 21 september en toont het talent van gevestigde en opkomende filmmakers uit de Caribische diaspora wereldwijd. Carifesta wordt dit jaar voor de 13e keer gehouden, van 17 tot 27 augustus. ‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ is enige kunstwerk met een Surinaamse bijdrage dat tijdens deze editie wordt vertoond.

In de documentaire gaan oud-nieuwslezer Noraly Beyer en zanger Typhoon (Glenn de Randamie) op zoek naar hun door slavernij getekende familiegeschiedenissen. In de documentaire komt ook kunstenaar en cultureel activist Patricia Kaersenhout aan het woord. Grote delen zijn in Suriname opgenomen.

Regisseur Ida Does voelt zich vereerd dat de film die net in première is gegaan, nu al op twee festivals geselecteerd is. Ida Does: “Ik ben blij dat ook in het Caribisch gebied ze geïnteresseerd zijn in mijn film. De film kan namelijk bijdragen tot discussie en dialoog over ons eigen verleden”.

Ook in Nederland heeft de documentaire veel aandacht gekregen, en speelt deze een rol in de aandacht voor de geschiedenis en met name de koloniale geschiedenis en de gevolgen daarvan.

The Back Lot als co-producent is er trots op dat voor de tweede maal – na de jeugdfilm ‘Sammy Paramaribo’ vorig jaar – een film wordt vertoond tijdens het Toronto International Film Festival.

‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ wordt ook vertoond in Suriname. In TBL Cinema staat de film vanavond om 19.45 uur en komende week geprogrammeerd.(GFC)