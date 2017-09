Amerikaanse vrouwen vechten tegen huiselijk geweld

🕔 27.sep 2017

In Amerika zijn sinds 11/9 meer vrouwen vermoord door hun echtgenoot of vriend dan er mensen omkwamen bij de aanslagen van 11 september 2001 en de oorlogen in Afghanistan en Irak bij elkaar opgeteld.

Dat zeggen de organisatoren van de ‘Mars van de Bruiden’, die dinsdag in trouwjapon door het Amerikaanse Manhattan liepen om te protesteren tegen huiselijk geweld.

De deelnemers maken zich zorgen om het toenemende aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld in Amerika en het afschaffen van subsidies voor getroffenen.

In de Christ Church in Washington Heights werden verhalen gedeeld, bijvoorbeeld over een man die zijn vrouw in stukken hakte en weigerde haar familie te vertellen waar de lichaamsdelen waren verstopt, zodat zij haar niet konden begraven.

Vanwege bezuinigingen zullen honderdduizenden geweldslachtoffers niet meer kunnen worden opgevangen.