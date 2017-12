Amerikaanse ambassadeur met falend kortetermijngeheugen: ‘nepnieuws’

De Amerikaanse overheid heeft niet alleen thuis problemen met de pers die zij zeer regelmatig beschuldigt van fake berichtgeving. Ook buiten loopt het af en toe mis.

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, werd door journalist Wouter Zwart van het programma Nieuwsuur geconfronteerd met uitlatingen die hij enkele jaren terug had gedaan, schrijft de BBC.

Hoekstra had gezegd dat er in Nederland ‘verboden zones’ zijn waar auto’s en politici in brand worden gestoken.

Just perfect.

Dutch journalist to new US Ambassador: you said there were ‘no go zones’ in Netherlands, where are they?

Ambassador: That’s fake news, I didn’t say that

Journalist: We can show you that clip now.

Ambassador: Err 😳🤥 pic.twitter.com/8ohIOzmYAc

— Sunny Hundal (@sunny_hundal) 22 december 2017