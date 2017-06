Amerikaans congreslid Steve Scalise neergeschoten

🕔 14.jun 2017

Steve Scalise, de huidige Whip van de meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is zojuist beschoten tijdens een partijtje baseball in Virginia.

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ — Josh Caplan (@joshdcaplan) 14 juni 2017

JUST IN: House Majority Whip Rep. Steve Scalise’s injury from the shooting NOT life threatening. WATCH LIVE: https://t.co/PhFdeHl0gW pic.twitter.com/Dcop3nrMCI — Good Morning America (@GMA) 14 juni 2017

Amerikaanse media brachten woensdagmorgen rond negen uur de schietpartij als breaking nieuws.

Fox News meldt dat Scalise in de heup is geraakt. Ook enkele andere congresmedewerkers liepen kogelwonden op. Eén medewerker zou een schotwond in de borst hebben.

De aanvaller is neergeschoten door de politie en is overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens senator Mike Lee zou de schutter echter zijn overleden.

De congresleden trainden voor de jaarlijkse Congressional Baseball Game die op 15 juni zou worden gehouden.

Een Whip (‘zweep’) is in de VS en het Verenigd Koninkrijk de persoon die bij een stemming in het parlement moet zorgen dat de leden van zijn eigen partij aanwezig zijn en de stem op het juiste voorstel uitbrengen.