🕔 08.jul 2017

Ivanka Trump – dochter van – mocht zaterdag even presidentje spelen op de tweede dag van de G20-top in Hamburg. Ivanka schoof aan om haar vader te vervangen tijdens een vergadering van wereldleiders.

De Russische afgezant Svetlana Lukash plaatste een foto op Twitter van Ivanka op de plek waar Amerika had moeten zitten naast Theresa May van Engeland, Xi Jinping uit China en bondskanselier Angela Merkel.

Ah yes. Totally. Ever presidents daughter works in thewhite house and sits in on the conversation of world leaders

— Zach (@ZDstreetfighter) 8 juli 2017