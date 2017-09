Ambassadeur Kerpens: ‘Suriname mag trots zijn om schenking Antigua & Barbuda’

🕔 13.sep 2017

“Heel tevreden zijn wij”, de eerste reactie van ambassadeur Michel Kerpens, kort voor terugkeer naar Suriname over de missie naar Antigua. Kerpens gaf vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken leiding aan de missie die hulpgoederen voor het nagenoeg totaal verwoeste Barbuda bracht.

Volgens de ambassadeur mogen we heel trots zijn als land om de schenking die we hebben kunnen doen aan een mede lidstaat van de Caricom. Het is volgens hem belangrijk dat we ons als land solidair hebben opgesteld tegenover Antigua en Barbuda, die te lijden hebben onder de verwoestende effecten van orkaan Irma.

Kerpens brengt in herinnering dat wij ten tijde van overstromingen ook hulp van bevriende naties hebben gekregen. “Solidariteit is twee richting, je geeft en je ontvangt,” aldus Kerpens.

In Antigua heeft hij de hulpmiddelen overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Charles Fernandez. Het is volgens Kerpens onderdeel van onze traditie om te helpen, in welke vorm en omvang dan ook.

De diplomatieke vertegenwoordiger van Suriname betreurt het feit dat niet alle goederen in een keer geleverd konden worden. Dit vanwege het feit dat er meer vracht was dan in het vliegtuig kon. Volgens Kerpens zal de regering binnenkort een besluit nemen over de goederen die nog vervoerd moeten worden.(GFC)