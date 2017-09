Als het moet, zal VS Noord-Korea ‘totaal vernietigen’

🕔 20.sep 2017

Er zal voor de Verenigde Staten niets anders op zitten dan Noord-Korea totaal te vernietigen. Dat zei Donald Trump dinsdag tijdens de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

“De Verenigde Staten heeft veel kracht en geduld, maar als het wordt gedwongen zichzelf of zijn bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keuze hebben dan Noord-Korea volledig te vernietigen”, staat in het verslag op de website van het Witte Huis.

“’Rocket Man’ (de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un, red.) is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime. De Verenigde Staten is gereed, bereid en in staat, maar hopelijk zal dit niet nodig zijn”, zei Trump.

Hij riep “alle landen” op om samen te werken om het “Kim-regiem te isoleren tot het zijn vijandige gedrag beëindigt”.