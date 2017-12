Alles op zijn tijd: game gaat voor, gamer bloedt dood

De moeder van een man in Moskou trof donderdag haar zoon dood aan in zijn appartement: de man was doodgebloed, waarschijnlijk omdat hij het te druk had om aandacht te besteden aan een hoofdwond.

Uit een reconstructie blijkt dat de 44-jarige man een Star Wars-game speelde met een VR-headset op, en daarbij ten val kwam. Hij kwam met zijn hoofd tegen een koffietafeltje, dat in stukken brak.

“Now, young Skywalker, you will die.” — Emperor Palpatine

De hoofdwond die hij opliep moet hem fataal zijn geworden, is de conclusie uit het voorlopig onderzoek. De man had het zo druk met het spel dat hij niet weg te slaan was van zijn console.

De lijkschouwer zei op de website Lenta.ru dat de gamer gered had kunnen worden, als hij het spel had onderbroken om zich te laten behandelen.

De naam van de game is niet bekendgemaakt.