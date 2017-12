Alerte buurtbewoners laten dief niet wegrijden

🕔 07.dec 2017

Buurtbewoners van de Sumatraweg hebben dinsdag kunnen voorkomen dat een dief wegreed. De dief bevond zich op een terrein en had kort daarvoor een lichtaggregaat bij een woning gestolen. De buurtbewoners die dit zagen, deden de poort op slot, schrijft de politie.

Ter plaatse trof de politie de 28-jarige Maikel F. aan op een terrein. Volgens verklaring van de buurtbewoners vertoeft de eigenaar van de woning in het buitenland. Zij zagen op een bepaald moment een vreemd voertuig op het erf en namen poolshoogte.

Vervolgens zagen ze dat een onbekende man bezig was iets in te laden. De buurtbewoners deden de poort op slot om de verdachte te verhinderen weg te rijden en schakelden de politie in.

De verdachte gaf toe dat hij de lichtaggregaat zonder toestemming had ingeladen om er mee weg te rijden.

Het gewicht van de aggregaat en de aangetroffen sporen doet bij de politie het vermoeden rijzen dat de verdachte niet alleen ter plaatse was. Bij een onderzoek in het voertuig zijn er 579 mm scherpe patronen gevonden. De lichtaggregaat en de scherpe patronen zijn in beslag genomen.

De politie van Lelydorp onderzoekt deze zaak verder.(GFC)