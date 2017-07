Agrarisch Technologisch Demonstratiecentrum stap dichterbij

🕔 03.jul 2017

Fase 1 van de voorbereiding voor een Agrarisch Technologisch Demonstratiecentrum in Suriname is afgesloten middels een ondertekening. Dit centrum, dat komt te staan te Tawajaripolder in het district Wanica, zal zich richten op de agrarische productie en voorzien in de behoefte aan informatie en demonstratie van de samenleving.

Om in te spelen op het steeds groter wordende besef over het belang van de agrarische sector, diende het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) een projectvoorstel in bij China. Zij stuurden op hun beurt in de maand juni een Fact Finding Missie naar Suriname die zich hier moest oriënteren.

De bevindingen en afspraken die LVV en de missie hebben gemaakt over het project zijn vastgelegd in een document dat intussen is ondertekend door beide partijen. China brengt aan de hand hiervan relevante instanties bij elkaar voor het werken aan een feasibility study die zal moeten uitwijzen hoe alles in praktijk gebracht kan worden.

Daarna wordt een feasibility missie samengesteld die de tweede fase in Suriname zal uitvoeren. Hierna vindt de uitvoering van het project plaats met de schenking, die China ten behoeve van de agrarische sector heeft gedaan, ter waarde van US$ 10,5 miljoen.(GFC)