Agent krijgt 20 jaar voor moord op ongewapende verkeersovertreder

🕔 08.dec 2017

Een voormalige politieman werd donderdag in de VS veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op een ongewapende automobilist die hij had aangehouden vanwege een kleine verkeersovertreding. De veroordeling is tamelijk uniek, omdat het in Amerika uiterst zelden voorkomt dat agenten straf krijgen voor het onterecht doodschieten van ongewapende burgers.

Toenmalig politieman Michael Slager hield Walther Scott in 2015 aan vanwege een kapot remlicht. Scott bleek ook achter te zijn met de betaling van alimentatie.

De twee raakten verwikkeld in een worsteling en het lukte Scott om weg te komen. Hij werd van korte afstand in de rug geschoten door Slager en kreeg vijf kogels in de rug.

De agent loog tegen onderzoekers en zei dat Scott hem wilde beschieten met zijn stroomstootwapen, dat de man van hem had afgepakt.

Uit een filmpje dat was geschoten door een getuige bleek echter dat Scott juist van de agent wegrende. Bovendien plaatste Slager na de schietpartij een voorwerp naast het lichaam van het slachtoffer, wat volgens de vervolging bewijs is dat de politieman bewijsmateriaal tegen Scott probeerde te fabriceren.

Slager werd ontslagen nadat de video in het hele land enorme ophef had doen ontstaan.