Agent Generaal Barnet Lyon maakt plaats voor heldin Janey Tetary

🕔 19.sep 2017

Ons koloniaal verleden heeft hoe donker dan ook een plek in onze geschiedenis. De Surinaamse geschiedenis is vanuit een eurocentrisch perspectief geschreven door onze kolonisator van toen. De visie van deze regering is dat de geschiedenis herschreven dient te worden, schrijft het NII.

In dit kader is het afgelopen weekeinde een belangrijke stap gezet. Het borstbeeld van Barnet Lyon, agent-generaal Immigratie, staat niet langer voor het presidentieel paleis.

Lyon heeft in zijn functie te bepalen gehad over de Hindostaanse immigratie en was verantwoordelijk voor het bloedig ingrijpen in het verzet dat door Surinamers werd gevoerd om het onrecht dat hen werd aangedaan. ‘Hij is het toonbeeld van onderdrukking en hij stond hier voor het presidentieel paleis’, zegt Elviera Sandie, directeur van het directoraat Cultuur hoofdschuddend.

Ze is enorm blij met deze stap en gelooft dat we hiermee ook een duidelijke boost geven aan de cultuureducatie in ons land. Sandie brengt in herinnering dat de president op verschillende momenten heeft belooft om de Surinaamse geschiedenis vanuit het Surinaams perspectief neer te pennen.

In de plaats van het borstbeeld van Lyon komt een beeld van de heldin Janey Tetary te staan. Ze werd samen met zes andere immigranten doodgeschoten nadat zij in opstand kwamen tegen de verdrukking die ze moesten ondergaan. Het bevel voor het afmaken van de helden kwam rechtstreeks van Lyon. Het verwijderen van dit beeld is van grote betekenis voor onze cultuur, met name voor de cultuureducatie, culturele historie en ons erfgoed.

‘We moeten dekoloniseren, niet alleen in ons denken maar ook in ons doen. Er is nog veel meer dat we zullen doen, we zijn nog bezig’, zegt Cultuurdirecteur Sandie. Lyon is volgens de cultuur directeur de eerste maar zeker niet de laatste.(GFC)