Actievoerende leerkrachten zijn intimidatie regering beu

🕔 29.jun 2017

“Alweer die oude bekende intimidatie. Jullie schreeuwen eeuwig : no work no pay, alsof die pay van jullie zo geweldig is . No pay, no work”. “Wie ben jij om aan vakbondsrechten te komen in plaats van met jouw meerderen te praten om het probleem op te lossen en geen olie op het vuur te gooien. Sollen jullie voor een keer niet met rechten van ontwikkelde en hard werkende mensen”, zijn enkele reactie van boze leerkrachten naar aanleiding van de bekendmaking van het ministerie van Onderwijs over de toepassing van ‘no work no pay.

Leden aangesloten bij de BvL en de ALS verlaten de school vandaag om 10.00 uur. Dat is woensdag besloten op een algemene ledenvergadering van de bonden.

Het ministerie zegt dat de leerkrachten geen toestemming hebben om de school om 10.00 uur te verlaten. Bovendien zijn de toets- en examens gestart op diverse schoolniveaus.(GFC)