Aanvaring op Surinamerivier; één slachtoffer in ziekenhuis overleden

🕔 11.dec 2017

De 58-jarige Harry Tijdmeter is vandaag in het Academisch Ziekenhuis overleden, nadat een tourboot waarin hij zat, op zaterdag 9 december in aanvaring kwam met en een SK vissersboot op de Surinamerivier.

De maritieme politie die omstreeks 11.45 uur dezelfde dag bezig was met reguliere controlewerkzaamheden, werd ter hoogte van de Cleviasluis door opvarenden van een SK vissersboot in kennis gesteld van een aanvaring tussen een kleine tourboot en een SK vissersboot.

Tijdens een ingesteld onderzoek ter plaatse door de maritieme politie kwam naar voren dat de bestuurder van de tourboot uit de richting van Leonsberg kwam en voer richting de Plattebrug. De SK boot voer vanuit de tegenovergestelde richting. Ter hoogte van de Cleviasluis kwamen beide boten door tot nog toe onbekende redenen in aanvaring met elkaar.

In de SK boot zaten er vijf opvarenden en in de tourboot zes. Door de aanvaring raakten drie mannen van de tourboot gewond. Deze slachtoffers zijn na uit het water te zijn gehaald per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Tijdmeter werd ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting waar hij vandaag de geest begaf. De twee andere slachtoffers Anthony A. (29) en de 21-jarige Rouwe A. zijn na medische behandeling heengezonden.

De SK veerboot vertoont geen zichtbare schade, terwijl de tourboot aanzienlijk is beschadigd aan de voorzijde en het dak.

Het onderzoek in deze zaak wordt uitgevoerd door de Politie van Geyersvlijt in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname.(GFC)