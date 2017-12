Aantal buschauffeurs beboet aan de Coesewijnestraat

Wetsdienaren van de afdeling Algemene Nummer Registratie Systeem (ANRS) hebben samen met medewerkers van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) gezamenlijke verkeerscontroles uitgevoerd aan de Coesewijnestraat.

Daarbij is er gelet op het rijdgedrag van de buschauffeurs. Verder werd gecontroleerd of alle bescheiden van de buschauffeurs in orde waren en of zij een verkeersvonnis op hun naam hebben staan.

Enkele van de buschauffeurs hadden daadwerkelijk verkeersvonnissen op hun naam staan en gaven middels contante betaling ter plaatse uitvoering hieraan, meldt de PR van het KPS.

Een buschauffeur van wie de bescheiden niet in orde waren, is door de medewerkers van OWT&C aangezegd direct te stoppen met personen transport en de garage aan te doen.(GFC)