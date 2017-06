Aangeboden | Giwani Zeggen en het georkestreerd VHP-verraad

🕔 18.jun 2017

De columnist GIWANI ZEGGEN heeft in zijn column ”Eugene Bedankt” in DWT, editie 12 juni 2017 zich schuldig gemaakt aan geschiedvervalsing.

Iemand die geschiedvervalsing pleegt doet dit vaak uit POLITIEKE of ideologische motieven. In het hieronder vermelde geschrijf van Giwani mag gerust gezegd worden dat het moedwillig aanbrengen van onwaarheden in de politieke historische gebeurtenissen van ons land door Giwani, opzettelijk heeft plaatsgevonden met politieke bedoelingen.

VON ZEGGEN: “… het is niet de eerste keer dat de NDP en de VHP in het geheim een pact sluiten. Wie denkt dat in 1996 echt een groepje VHP’ers op een blauwe maandag besloot de partij te verlaten, mag dat geloven.

Het zou voor de politieke geschiedenis wel mooi zijn, als het echte verhaal wordt verteld. Zoals ik dat heb GEHOORD van iemand die het kan weten. Een lezing die later door een andere bron is bevestigd. Namelijk dat er sprake was van een georkestreerd ‘VERRAAD’…”

Wat Giwani heeft geschreven is klets met klontjes, pure onzin. Giwani heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt. Het verkondigen van onwaarheden en pure onzin siert een columnist niet.

Een columnist dient zijn beweringen met onbetwistbare feiten, onweerlegbare feiten te onderbouwen en te staven. Ondergetekende heeft de omkoperij, overloperij, het verraad en de beloningen aan de “verraders” met overheidsgunsten o.a. topoverheidsfuncties, DNA-voorzitster-functie, ministersposten, overheidsgebouwen (Nickerie) en bouwkavels persoonlijk en live meegemaakt.

Het was een KAPITAALCOUP” en de architect hiervan was de Surinaamse Berlusconi die zich de RIJKSTE MAN van Suriname noemt.

De man die nog steeds als adviseur op het Kabinet van de President een gereserveerde kamer heeft en zich met staatsmiddelen, importhandel, levering van goederen en diensten aan de Staat Suriname schatrijk heeft gemaakt en maakt.

Mag ik Giwani verzoeken om voor een juiste, ware geschiedschrijving en juiste weergave van de feiten de navolgende personen te raadplegen die toen (1996) een sleutelrol in dit hoogverraad hebben gepleegd: Willy Soemita, Dillip Sardjoe, George Pahlad, Marijke Djwalapersad, Chan Gobardhan, gebroeders Mungra, Sheoradj Panday en Keshopersad Gangaram Panday (3x overgelopen) die een deel van de top van de Gemeente Sanatan Dharm in dit verraad destijds hebben meegesleurd.

Het resultaat van al deze omkoperij, overloperij en politieke hoererij is nu goed te zien. De KTPI van vader en zoon Soemita is ten onder, de PL van paé Paul Somo is gesplitst en gehalveerd, de NPS is van een ‘bigi boto’ partij verworden tot een dorpspartij.

De HPP en PVF zijn door gebruik en misbruik volledig ten onder gegaan. Nieuw Suriname van Harish Manorath en dokter Lachmon is als en zeepbel geblust. Palu en DOE van Carl Breeveld zullen hun saldokracht moeten bewijzen.

Prof. Maarten Schalkwijk: “… Giwani Von Zeggen noemt nog twee andere punten ter onderbouwing van zijn bewering, maar ook die heeft hij van HOREN ZEGGEN.

In het verleden zou de VHP volgens hem al een geheim pact hebben gesloten met de NDP, doelende op de formatie van de regering-Wijdenbosch in 1996.

Toevallig ken ik de feiten beter dan Zeggen en ik kan hem vertellen dat de toenmalige VHP-voorzitter Lachmon geen enkel geheim pact met de NDP heeft gesloten.

Lachmon wist hier, volgens mijn bronnen, niets van en hij heeft op 80-jarige leeftijd met kunst en vliegwerk de partij door deze zeer moeilijke periode geloodst…”, aldus Schalkwijk in DWT, editie 17 juni 2017.

GIWANI VON ZEGGEN en zeer velen van zijn geloofsgenoten en mensen die op hem lijken hebben een negatief vooroordeel naar de VHP toe.

Giwani geeft een openlijke waarschuwing aan de kiezer om in 2020 NIET op de VHP te stemmen. Ook Eugene van der San heeft de VHP en haar voorzitter Chan Santokhi tot VIJAND bestempeld. Vanwaar deze haatgevoelens en haatpreken?

Vanwaar komen ze en wie is bezig dit constant te voeden? En waarom, wat zijn de motieven, welk doel en welk belang wordt hiermee gediend?

Wie denkt in termen van vijandbeelden, uitsluiting, onderdrukking, discriminatie kent maar één manier om grote maatschappelijke problemen op te lossen: oorlog, chaos, anarchie, verderf en armoede.

Nazi-Duitsland (1948) en Zuid-Afrika hebben dit reeds bewezen. De Noord-Amerikanen (USA) hebben reeds getoond dat zij zo groot zijn dat zij een OBAMA, een “niet-witte man” konden kiezen als hun president.

Zijn onze AFRO-Surinamers ook zo groot in hun denken en doen? Zijn hun ontwikkelingsniveau, culturele waarden en normen en draagvermogen ook zo krachtig en heilzaam als die van de “blanke” Amerikaan? Is dit niet een van de WEZENLIJKE oorzaken van de onderontwikkeling en achteruitgang van Suriname?

Leendert Doerga