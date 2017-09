Aangeboden | Dr. Jules Sedney wordt op donderdag 28 september 2017 95 jaar

🕔 27.sep 2017

De wetenschapper/politicus, de econoom doctor Jules Sedney wordt op donderdag 28 september 2017 95 jaar. De ouderen kennen dr. Jules Sedney redelijk goed, maar de jongeren kunnen weinig over deze zeer bescheiden, eenvoudige politicus/wetenschapper vertellen.

Met dit artikel zal ik proberen in een nutshell een korte levensbeschrijving van deze zeer markante Surinamer te geven. Een aantal zaken, die ik ga neerpennen in dit artikel, heb ik uit zijn korte biografie gehaald.

De jeugd van Jules Sedney

Jules Sedney werd op 28 september 1922 geboren in Paramaribo. Hij is tweede uit een gezin van zeven kinderen. Zijn ouders waren Marie Juliet Linger en Eugene Edwin Leonard Sedney.

Zijn vader, die zijn vorming en opvoeding genoot bij de “Gele Kost” der Evangelische Broeder Gemeente Suriname, was agent van politie, wat met zich meebracht dat het gezin om de twee jaar naar een ander district moest verhuizen. Voor de kinderen betekende dat een andere school, en soms een verblijf in een kindertehuis of in een pleeggezin.

Zo komt het dat Jules Sedney ruim drie jaar (1925 – 1928) in het Kinderhuis Saron heeft doorgebracht en een groot aantal scholen heeft bezocht, waaronder de Oranjeschool (Gravenstraat) , de Emmaschool (naast de Tourtonnelaan), de Christiaan Davidschool en de Koningin Wilhelminaschool (tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant) .

Zijn studie op de Muloschool

Terwijl de jongeman Jules Sedney nog op de Graaf van Zinzendorfschool (Mulo) zat, slaagde hij in 1939 voor de hulponderwijzersakte (de vierde rang) en een jaar later, in september 1940, behaalde hij zijn mulodiploma, wat in die tijd het eindpunt was voor het algemeen vormend lager onderwijs. De AMS en de Kweekschool zijn pas in 1949 opgericht.

Naar Nederland gaan in die tijd was onmogelijk, omdat in 1939 de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Hij zou in Suriname, na een toelatingsexamen, naar de Geneeskundige School kunnen gaan of een praktizijnopleiding volgen bij een advocaat (de Rechtsschool is pas in 1948 opgericht) of de onderwijzersakte en daarna de hoofdakte opleiding of een landmeetkundige opleiding volgen.

Zijn ambtelijke loopbaan

In 1940 begon hij aan zijn arbeidzaam leven als hulponderwijzer op de Saronschool. Men sprak toen van “blote voeter” vanwege het lage salaris (Sƒ 13,50 per maand) en een beperkt niveau. Na twee jaar in het onderwijs gezeten hebben, is hij in 1942 douaneambtenaar geworden. Hij heeft vier jaar in Paramaribo en twee jaar in Nickerie gewerkt.

Naar Nederland voor verdere studie In oktober 1948 (op 26-jarige leeftijd) vertrok hij eindelijk voor verdere studie naar Nederland waar hij een jaar later (1949) slaagde voor het staatsexamen HBS-B. Vervolgens schreef hij zich in aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam voor de studie economie.

Het was toen erg moeilijk in Nederland. Nederland was met steun van de Marshallhulp bezig aan de wederopbouw. De economiestudent Jules Sedney moest allerlei baantjes aanvaarden en werkzaamheden verrichten om aan de kost te komen, onder andere het sorteren van brieven en postpakketstukken op het hoofdpostkantoor boven het Centraal Station in Amsterdam, en als hulp bij de fietsenstalling nabij hetzelfde Centraal Station. Ook rooide hij aardappelen en suikerbieten.

In 1954 (binnen 5 jaar) ronde hij de doctoraalfase van de studie economie af en in 1956 promoveerde deze zeer intelligente Surinamer tot doctor in de economische wetenschappen. Deze Surinamer kon in Nederland toen de beste banen krijgen. Hij zou binnen enkele jaren zeker tot professor benoemd worden, maar als een echte nationalist keerde hij terug naar zijn geboorteland om dit land te helpen opbouwen.

Ambtelijke en politieke carrière in Suriname, na zijn studie in Nederland

Meneer Jules Sedney is als “blote voeter’ in 1948 naar Nederland vertrokken. Binnen een jaar behaalde hij zijn HBS-B diploma; hij schreef zich in op de Universiteit en binnen vijf jaar werd hij doctorandus in de economische wetenschappen en binnen twee jaar promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen. Wat een bijzondere prestatie van deze Surinamer. Tussen 1956 –1958 heeft doctor Jules Sedney hij diverse functies bekleed in Suriname (o.a. bij de Centrale Bank van Suriname).

Politieke functies van dr. Jules Sedney

Na zijn terugkeer werd dr. Jules Sedney lid van de politieke partij de NPS. Bij de verkiezingen van 25 juni 1958 had de NPS 9, de PSV 4, de VHP 4, de KTPI 2 en de NOP 2 zetels behaald. De regering van Suriname (14 juli 1958 – juni 1963) werd gevormd door de NPS, de PSV en de VHP. De heer S.D. Emanuels werd minister-president. In dit kabinet werd dr. Jules Sedney aangesteld als minister van Financiën namens de NPS.

Bij de verkiezingen van 16 mei 1967 werd de heer dr. Jules Sedney namens de PNP in Paramaribo gekozen tot volksvertegenwoordiger. De volledige uitslag van de verkiezingen van 1967 was als volgt: De NPS 17, de VHP/SRI 13, de AG 4, PNP 3 en de SDP 2 zetels. De regering werd gevormd door de NPS, de Actie Groep en de SD. De VHP en de PNP zijn toen in de oppositiebanken beland.

Tijdens de verkiezingen van 24 oktober 1969 werd de heer dr. Jules Sedney wederom door de PNP als volksvertegenwoordiger gekozen in Paramaribo. De volledige uitslag van de verkiezingen van 1969 was als volgt: NPS 11, de VHP/SRI 19, PNP-Blok 8, PNR 1 zetel. De regering Jules Sedney (20 november 1969-24 december 1973) werd door de VHP en het PNP-Blok blok gevormd. De heer dr. Jules Sedney werd minister-president van Suriname.

De verdiensten van de regering dr. Jules Sedney (1969-1973) Uit zijn biografie zal ik slechts enkele verdiensten van de politicus/minister-president dr. Jules Sedney voor de lezers citeren. Zijn persoonlijke inzet was bijzonder groot.

1. De totstandkoming van de Nieuwe Haven van Suriname

2. Hindostaanse nationale gedenkdagen bepaald zoals Phagwa en Id-ul Fitre

3. Ook kregen, vanaf zijn regering, de hindoe- en moslimgeestelijken financiële ondersteuning

4. De afschaffing van het Brits-Indisch huwelijk

5. Opheffing van het verbod op de winticultuur

6. De invoering van de Algemene Ouderdomsvoorziening en andere voorzieningen die tijdens zijn bewind tot stand kwamen.

Met deze enkele zinnen heb ik geprobeerd de Surinamers een beeld te geven wie dr. Jules Sedney is en welke bijdrage hij aan Suriname heeft geleverd. Wij feliciteren de totale Surinaamse samenleving met de heruitgave van de derde herziene druk van zijn boek “De toekomst van ons verleden”, welke op dinsdag 26 september door hem op de markt is gebracht. Wij feliciteren U ook met de 95-ste geboortedag.

Hardeo Ramadhin

