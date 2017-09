Aangeboden | Doctor Jules Sedney jarig: 95 Jaar oud

Jules Sedney werd op 28 september 1922 geboren in Paramaribo, Suriname.

Hij werd op 28 september 95 jaar oud, is gezond en zeer helder van geest. Ik heb hem in “De Mantel” mogen bezoeken en spreken, alwaar ik ook een gesigneerd exemplaar van zijn nieuw verschenen boek, de derde editie (2017) van “De Toekomst van ons Verleden“ mocht ontvangen.

Sedney slaagde in 1939 voor de hulponderwijzersakte en werkte als hulponderwijzer. Hierna slaagde hij in 1942 voor de bevoegdheid van douanier en trad in dienst als douanier in Paramaribo.

Hij heeft ook in het district Nickerie als belastingdeurwaarder gewerkt. In oktober 1948 vertrok hij voor verdere studie naar Nederland, waar hij een jaar later slaagde voor het staatsexamen HBS – B en in 1954 ronde hij de doctoraalfase van de studie economie aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam af.

In 1956 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen. In 1957 keerde hij terug naar Suriname en was mede verbonden aan de oprichting van de Centrale Bank van Suriname. Van 1958 – 1963 was hij Minister van Financiën namens de NPS. Van 1969 – 1973 minister-president van Suriname in een coalitieregering van VHP – PNP.

Het hoofdbestuur van de politieke partij VHP heeft Sedney vorig jaar het erelidmaatschap van de VHP verleend als blijk van waardering voor zijn zeer bijzondere bijdrage aan de opbouw en ontwikkeling van Suriname.

Sedney heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan de bevordering van het bondgenootschap tussen de VHP – NPS en PNP. Deze politieke samenwerking tussen de twee grootste bevolkingsgroepen (Afro-Surinamers en Hindostanen) werd gepropageerd als de voorwaarde voor politieke stabiliteit, politieke rust, raciale harmonie, maatschappelijke stabiliteit en arbeidsrust in Suriname. Sedney heeft generaties ambtenaren en politici duidelijk gemaakt dat politiek naast wetenschappelijk, ethisch en moreel beleefd moet worden.

Hieronder enkele zeer markante uitspraken van de wetenschapper, politicus en schrijver Sedney:

“Democratie is een beschavingsproduct, een politiek systeem, en wijze van ordening van de staat en een manier waarop mensen die samen een gemeenschap vormen omgaan met elkaar. In de manier waarop beslissingen genomen worden, onderscheiden democratische stelsels zich van niet-democratische”.

“Het parlementaire stelsel is een variant van de parlementaire democratie en is even deugdelijk als de democratische onderbouw waarop het rust. Politieke chantage en politiek overspel zijn voorgekomen, maar niet alleen onder het parlementaire stelsel van voor 1980, ook onder het presidentieel stelsel anno 2008.

Het parlementaire stelsel heeft altijd zelf voor de correctie gezorgd. Geen regering is zonder meerderheid in het parlement overeind gebleven en geen minister die het vertrouwen van het parlement was kwijtgeraakt, werd op zijn post gehandhaafd. Niet het stelsel heeft gefaald maar de democratische gezindheid der actoren is weleens tekortgeschoten”.

“Democratie rust op vijf pijlers: gezindheid, ordening, besturing, controle en correctie. Alle vijf zijn even belangrijk. De democratische gezindheid is het sociaalpsychologisch draagvlak, de constitutionele ordening is het wettelijk en institutioneel kader, besturing is het middel ter sturing en beheersing van maatschappelijke processen.

De veerkracht van de democratie schuilt in de zelfreinigende werking ervan. Controle en correctie zijn de reinigingsmiddelen van de democratie. Waar die ontbreken sterft de democratie een stille dood”.

“Mijn voorkeur voor de scheiding van de functie van staatshoofd en regeringsleider is ingegeven door de overweging dat in een etnisch gefractioneerde samenleving als de Surinaamse, met een democratie die nog volop in ontwikkeling is, het staatshoofd boven partijen verheven moet zijn. Hij mag geen deel hebben aan het dagelijkse politieke gekrakeel, dat sterk etnisch gekleurd en opportunistisch van aard is”.

“Het is waar dat politiek verdeelt en het is ook waar dat de Surinaamse politiek verdeelt langs lijnen van ras en cultuur, maar de drang van mensen om zich op grond van deze affiniteiten bij elkaar aan te sluiten, hoeft op zich geen beletsel te zijn voor het streven van nationale doelen en het koesteren van nationale idealen. Etniciteit staat natievorming niet in de weg”.

“De staatsgreep van februari 1980 zou de waterscheiding worden tussen het oude en het nieuwe, tussen verleden en toekomst. Er zou een nieuwe samenleving komen met een smetvrije regering, vrij van corruptie en goed bestuur.

Een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid het leidende beginsel zou zijn. Vertrouwen in eigen kunnen zou de stuwende kracht zijn. Zeven jaar later werden een berooide schatkist, een tot op de draad versleten economie en een verdeeld huis overgedragen”.

“Een samenleving die beheerst wordt door gecorrumpeerde machten is vleugellam en kan niet opstijgen. Zo een samenleving glijdt af naar chaos en anarchie en wordt het speeltoneel voor machtszoekende avonturiers en harteloze geldwolven.

Dan gelden niet langer de wetten en normen van de mensenmaatschappij, maar de overlevingsstrategieën van het dierenrijk. Het geweld doet dan zijn intrede. Geweld is de meest primitieve vorm van machtsuitoefening”.

Doctor Sedney: van harte gefeliciteerd met uw jaardag. Gezondheid en voorspoed aan U toegewenst.

Leendert Doerga

