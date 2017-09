Aangeboden | De reizende Surinaamse minister van Financiën

🕔 16.sep 2017

In de Ware Tijd van vrijdag 15 september 2017 lees ik op pagina A2 het volgende: “Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën verblijft in Azerbeidzjan om met collega’s van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw te praten. Suriname is volgens hem (Hoefdraad) geïnteresseerd om ervaringen uit te wisselen op financieel gebied.

Ook Azerbeidzjan als Oost-Europees land is volgens hem keihard getroffen door de dalende olieprijzen op de wereldmarkt en verkeert daardoor in een soortgelijke situatie als Suriname. De bewindsman stelt dat beide landen vooral afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen en stappen hebben gezet om de economie meer divers te maken”.

Met deze enkele zinnen welke ik uit de Ware Tijd gehaald heb, kan ik slechts een conclusie trekken dat meneer Hoefdraad denkt dat alle Surinamers garnalenhersenen hebben.

Moet U, meneer de reizende minister van Financiën, ons uit Azerbeidzjan komen vertellen dat de wereldmarktprijs van olie gedaald is; moet U, meneer de minister, ons komen vertellen dat wij onze economie divers moeten maken.

De minister van Financiën (en eerder als de baas van de Centrale Bank) is in zeven jaren overal in de wereld geweest op staatskosten; overal heeft U geld geleend en heeft u de totale Surinaamse samenleving (aanhangers van alle politieke partijen, zoals de NDP, de VHP, de NPS, de Pertjajah Luhur, de ABOP, DOE, PALU e.a.) tot bedelaars gemaakt.

Binnen zeven jaren is de koers van de Amerikaanse dollar gestegen van 2,80 naar 7,50. De euro is van SRD 3,00 gestegen naar SRD 9,00. Voor ik verder ga zal ik in het kort over Azerbeidzjan het een en ander naar voren brengen.

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan ligt op de grens van Oost-Europa en West-Azië. Dit land heeft een oppervlakte van 88.600 km² en telde in 2016 een bevolking van 9.872.000 zielen. In 1920 werd dit land door de Sovjet-Unie heroverd. In 1991 herkreeg dit land zijn onafhankelijkheid. De hoofdstad is Bakoe. Ruim 93.4% van de bevolking heeft de islam als godsdienst, 4,9 % christendom, de overige godsdiensten 1.8% (Bron: Wikipedia) .

Enkele economische cijfers van Azerbeidzjan

Tabel 1. Enkele economische cijfers over de periode 2010 – 2015. Bron: Wikipedia Azerbeidzjan t.o.v. Suriname Jaar BBP in miljarden US$ BBP per hoofd in US$ Inflatie in % Olieproductie per dag Olieproductie Sur. per dag 2010 52.9 5.847 5.7 1.023.000 16.000 ±64X Sur. 2011 64.8 7.106 7.9 919.000 16.000 ±57X Sur. 2012 68.7 7.472 1.0 872.000 16.000 ±55X Su., 2013 73.5 7.934 2.4 877.000 16.000 ±55X Sur. 2014 75.3 8.055 14 849.000 16.000 ±53X Sur. 2015 54.0 5.739 4.0 841.000 16.000 ±53X Sur.

Over de jaren 2016 en 2017 kan ik nauwelijks cijfers produceren, omdat die nog niet op Wikipedia zijn verwerkt. De inflatiecijfers vallen wel mee t.o.v. Suriname.

Minister G. Hoefdraad heeft een leuke vakantie gehad in Azerbeidzjan en de achterban moet voor een liter melk SRD 10,00 betalen, voor een ei SRD 1,70 etc. Na twee @ drie weken zit hij weer in een ander land om besprekingen te voeren om de Surinaamse economie op een hoger peil te brengen. Het is deze meneer Hoefdraad zeven jaren gelukt om ons op deze manier zoet te houden.

Minister is constant bezig zand in onze ogen te strooien De heer Gillmore Hoefdraad was in 2010 door de president gehaald als het economische wonderkind. Iedereen in Suriname had gedacht dat deze president van de Centrale Bank van Suriname wonderen zou verrichten.

In het begin van de regering Bouterse/Ameerali (2010) is er veel geld in de staatkas gestroomd, maar als er mensen zijn die geen verstand hebben om met geld om te gaan, gaat het geld op een gemakkelijke manier verdampen.

De president van ons land ging regelmatig naar Cuba, naar Venezuela, naar Columbia, naar Equatoriaal Guinea, naar Guyana etc. Er was genoeg geld in de staatskas.

Het Surinaamse parlement (DNA) was niet kritisch genoeg om de president rekenschap te vragen, maar werkte met alles mee. De president van de Centrale Bank, de heer Hoefdraad, was in de periode 2010-2015 meer in het buitenland dan in Suriname.

Niemand in Suriname wist waar en wanneer hij in het buitenland was. Deze meneer Hoefdraad heeft ons continu voorgehouden dat het Surinaamse geld niet gaat ontwaarden. Elke keer zei hij: “Het volgende jaar gaat het beter worden”.

De Nationale Assemblee is medeschuldig aan alle economische chaos en rotzooi De controlerende taak van het huidige parlement is een papieren tijger geworden onder voorzitterschap van mevrouw Simons. De parlementariërs van coalitie stellen geen kritische vragen aan de regering.

De oppositieleden worden door de voorzitter van het parlement “monddood“ gemaakt. De microfoon wordt uitgeschakeld. De interruptie van 2 minuten is ook een systeem om de parlementariërs “uit te schakelen”. Men krijgt nauwelijks ruimte om vragen goed te onderbouwen.

De strategie van de NDP is om de kiezers weer te pakken De totale staatsinfrastructuur, met name het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, is nu ingeschakeld om de Surinaamse jongeren te “lokken“ in de politieke stal van de NDP.

De jongeren worden in dienst genomen om vakantiejobs te doen; de jongeren worden door hetzelfde ministerie in jeugdkampen opgevangen order het mom van hun scholing te geven. De jongeren worden getraind om te zwemmen.

De hele dag is de Paarse Partij bezig om na te denken hoe zij de jongeren (die zijn gemakkelijk te beïnvloeden) in de politieke cultuur van de Paarse Partij kunnen brengen.

Deze strategie had men ook in Duitsland gebruikt om de Duitsers een brainwash (hersenspoeling) te geven. Hitler heeft het hele Duitse volk naar de “hel “gebracht. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben Hitler en zijn vrouw Eva Braun zelfmoord gepleegd.

Hardeo Ramadhin

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.