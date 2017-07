Aangeboden | De NDP heeft de parlementaire, maar niet de electorale meerderheid

Op 25 mei 2015 zijn de Surinaamse kiezers wederom naar de stembus geweest. De NDP behaalde 26 van de 51 DNA- zetels. In procenten uitgedrukt komt dit neer op 50.98 % van DNA-zetels.

Alle andere politieke partijen die aan de verkiezingen hadden deelgenomen, hadden 25 DNA-zetels (49.02%) behaald. Het Surinaamse electoraat wilde de NDP-voorzitter wederom als president hebben.

De Paarse elite heeft niet geslapen en enkele dagen na de verkiezingen van 25 mei 2015 heeft deze Paarse elite vier gekozen leden van de V-7 laten migreren naar de NDP. Velen zeggen dat deze 4 gekozen leden (C. Waterberg, R. Zeeman, D. Chitan en R. Sapoen) van de V-7 zijn overgelopen, omgekocht of overgehaald om de Paarse coalitie te ondersteunen.

Dit stukje geschiedenis moeten wij heel goed voor de politieke geschiedenis vastleggen.

Tabel 1. De sterkte van de NDP t.o.v. de oppositionele partijen (25 mei 2015)

District Totaal NDP % zetels Andere part. % zetels Par’bo 113.519 55.915 49.26% 9 57.606 50.74% 8 Wanica 60.720 22.788 37.53% 3 37.932 62.47% 4 Nickerie 19.423 7.515 38.69% 2 11.908 61.31% 3 Coronie 1.654 759 45.89% 1 895 54.11% 1 Saramacca 9.576 4.203 43.89% 1 5.373 56.11% 2 Comm’ne 16.979 7.465 43.97% 2 9.514 56.03% 2 Maro’ne 9.419 3.261 34.62% 1 6.158 65.38% 2 Para 11.694 7.659 65.50% 3 4.035 34.50% 0 Broko’do 4.976 2.540 51.05% 2 2.436 48.95% 1 Sipaliwini 9.956 5.203 51.34% 2 4.753 48.66% 2 Totaal 258.092 117.308 45.45% 26 140.784 54.55% 25 Bron: “Dynamiek in de politiek deel 3; Hardeo Ramadhin, februari 2016”

De oppositie is electoraal sterker dan de NDP op 25 mei 2015

Vaker hoor ik bij opbelprogramma’s (vooral bij meneer Limbopersad) dat de jongeren massaal op de NDP gestemd hebben. Dit verhaal moet ik gedeeltelijk naar het Rijk der Fabelen verwijzen.

De NDP heeft als politieke partij heel goed gescoord, maar ruim 54,55% van de goed uitgebrachte stemmen zijn niet op de NDP gevallen (zie tabel 1) , maar op andere politieke partijen die aan de verkiezingen van 25 mei 2015 hebben deelgenomen.

Als wij naar tabel 1 kijken, dan heeft de NDP slechts in de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini meer dan 50% van de goed uitgebrachte stemmen behaald. In de overige zeven districten heeft de NDP minder dan 50% van de stemmen behaald. De arrogante meneer “Dubai” van de Paarse elite, moet de juiste en correcte cijfers van de verkiezingen in het parlement en op het podium presenteren.

Meneer Dubai, meneer Rabin en mevrouw de Voorzitter zijn op 25 mei 2015 door het Surinaamse electoraat goed “afgestraft” (zie tabel 2)

Tabel 2. De sterkte van de drie NDP-kandidaten (voorkeursstemmen) in 2005, 2010 en 2015

2005 2010 2015 Kandidaat stemmen Kandidaat stemmen Kandidaat stemmen Terugval met: Simons, J. 2.975 Simons, J. 11.162 Simons, J. 4.421 60.41% Misiekaba, A. 1.328 Misiekaba, A. 6.724 Misiekaba, A. 3.187 68.13 % Parmessar, R. 863 Parmessar, R. 5.005 Parmessar, R. 783 84.64% Bron: Dynamiek in de politiek, deel 3; Hardeo Ramadhin februari 2016

Vooral de parlementariërs Simons, “Dubai” en Parmessar hadden tussen 2005 en 2010 gouden bergen beloond aan de kiezers van Paramaribo. Tussen 2010 en 2015 zijn de gouden bergen die zij beloofd hadden, verdampt en geen van de beloften zijn uitgekomen.

De 18.000 woningen, de fly-overs, de bruggen over de Corantijn- en de Marowijnerivier, de kruistocht tegen de corruptie, werkgelegenheid voor afgestudeerden van de Universiteit, een bouwkavel voor de afgestudeerden van de Universiteit, goedkope computers, laptops en accessoires.

Suriname zou de landbouwschuur van het Caraïbisch gebied worden; een sterke integratie in het Caraïbisch gebied, een veilig Suriname (de dievenijzers zouden verdwijnen); de criminaliteit zou aangepakt worden; meneer A. Misiekaba zou van Suriname een “Dubai” maken – geen van deze beloften zijn gerealiseerd.

Parlementaire meerderheid, maar geen electorale meerderheid

Op 25 mei 2015 had de NDP landelijk 26 DNA-zetels behaald. Een prachtig resultaat. De oppositionele partijen hadden gezamenlijk 25 zetels behaald.

De electorale sterkte van de politieke partij (landelijk) Partij stemmen % zetels NDP 117.308 45.45 % 26 Oppositionele partijen Partij stemmen % zetel V-7 96.147 37.25 18 AC 27.380 10.61% 5 DOE 11.068 4.29 % 1 PALU 1.736 0.67 % 1 Anderen 4,455 1.73% 0 Totaal 258.092 100.00%

De V-7, AC en Doe hebben op 25 mei 2015 landelijk 134.595 stemmen bepaald. In % uitgedrukt is dit 52.15% van de goed uitgebrachte stemmen in Suriname. Deze drie oppositionele partijen (combinatie) hebben meer stemmen behaald dan de NDP. De oppositie heeft de electorale en de coalitie heeft de parlementaire meerderheid.

Hardeo Ramadhin

