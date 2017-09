Aangeboden | De furieuze en geradicaliseerde juriste

🕔 27.sep 2017

Mevrouw mr. Sharda Thakoer, advocate en gevestigd in Nickerie heeft op 5 september 2017 schriftelijk bedankt als lid van de VHP. Ruim een maand eerder, nadat zij aan mij haar voornemens telefonisch en per chatbericht had medegedeeld, heb ik aan haar het verzoek gedaan om met twee DB-hoofdbestuursleden van de VHP te komen praten en daarna met de voorzitter van de VHP om alle plooien glad te strijken.

Ook de voorzitter van de VHP heeft heel vaak naar Nickerie gebeld om Thakoer tot rust en kalmte te brengen en haar te bewegen te komen praten om zaken recht te trekken. Haar reactie was altijd ”het is te laat”. Hierna heeft ze haar lidmaatschap opgezegd.

Ik heb haar herhaalde malen zowel telefonisch als per mail het schriftelijke verzoek gedaan om in VREDE weg te gaan en de VHP met rust te laten.

Ondanks het voorgaande is Thakoer vanaf haar vertrek, samen met PRIYA LACHMON op sociale media bezig met negatieve, zeer denigrerende publicaties tegen de VHP-voorzitter en VHP-penningmeester. Ondanks zeer vele verzoeken van zeer velen in de VHP is dit tot op heden niet opgehouden.

Nu heeft zij ondersteuning van mr. drs. Sharmila Mansaram. Samen zijn zij nog steeds dagelijks zeer EMOTIONEEL actief op de sociale media om met zwaar mediageweld, persoonlijke aantijgingen, ongegronde persoonlijke beschuldigingen en beledigingen de voorzitter en penningmeester van de VHP onderuit te halen. Elke zakelijke argumentatie ontbreekt.

HISTORIE:

Thakoer was bij de VHP-hoofdbestuursverkiezing in 2011 op de lijst van de VHP Vernieuwingsbeweging (Asis Gajadien), samen met Leakat Mahawatkhan. Hierna is Thakoer in de leiding van VHP-Nickerie gebracht. Zij zat in de hoogste leiding.

Thakoer heeft samen met Priya Lachmon e.a. de VHP-DNA-kandidate Harriette Ramdien in Nickerie tot en met de verkiezingen in mei 2015 met huis-aan-huis bezoek zeer fel bestreden om te voorkomen dat Ramdien tot DNA-lid zou worden gekozen.

Thakoer kon niet en kan niet samenwerken met anderen en zag in iedereen een concurrent van haar bestuurs- en DNA-kandidaatstoel. Ze was geen bruggenbouwster. Integendeel, velen zijn om haar uit VHP-Nickerie vertrokken.

Van haar komt de leuze en stelling ”fotomangs moeten hier niet komen om baas te spelen”. Na de verkiezing in mei 2015 is er ruzie ontstaan binnen het VHP-bestuur Nickerie en Thakoer werd niet meer gelust.

Thakoer begon nu het VHP-bestuur Nickerie te bestrijden en DNA-lid Jeetin Kalloe moest vernietigd worden. Deze ONDERLINGE ruzie in VHP-bestuur Nickerie heeft NU een zeer lange staart gekregen.

Thakoer is de mening toegedaan dat voorzitter-VHP, penningmeester-VHP en Leendert Doerga het VHP-bestuur Nickerie het gekozen DNA-lid Jeetin Kalloe van Nickerie in bescherming nemen. Terwijl Thakoer van al deze drie heren ALTIJD alle medewerking en alle kansen heeft gehad om zich waar te maken en te profileren.

Thakoer heeft al haar kansen zelf verkwanseld. Thakoer is grenzeloos woedend en kan de VHP-leiding niet vergeven dat zij geen DNA-kandidaat is geworden en tot DNA-lid is gekozen. Het hoofdbestuur van de VHP beslist wie DNA-kandidaat wordt en niet de voorzitter en de penningmeester van de VHP. Leendert Doerga zit niet in het hoofdbestuur van de VHP.

Deze drie ”wonder women” Mr.Thakoer (advocaat), Priya Lachmon (in USA) en mr. drs. Sharmila Mangal (NDP) zijn samen al een maand bezig met een mediaoorlog tegen de VHP-leiding, voorzitter-VHP en penningmeester-VHP.

Zij lopen dagelijks rond met hun excalibur wonder woman-zwaard om de VHP-voorzitter en -penningmeester te onthoofden. Zij rijden met vuilniswagens volgeladen met grof vuil rond en storten dagelijks grof vuil op VHP’ers hierboven vermeld.

Sharmila Mangal mag niet ontevreden zijn. Zij is door Pahladsingh, Randjietsingh en Sardjoe in de VHP omhoog getild. Gestart als beleidsmedewerker op het Ministerie van Openbare Werken, hiernaast twee volle termijnen VHP-DNA-lid (10 jaar vol DNA-pensioen).

Hierna door Chan Santokhie geplaatst en benoemd tot onderdirecteur Justitie en Politie. Sharmila heeft dankzij de VHP reeds drie staatspensioenen van SRD 20.000 (twintig duizend SRD) opgebouwd.

Wordt zij de nieuwe NDP-minister van Justitie en Politie en in 2020 NDP-DNA-kandidaat in Wanica? Sharmila tel je zegeningen. Sharmila en Thakoer mogen nooit ontevreden zijn. De VHP heeft hun altijd soso lobi gegeven!

Leendert Doerga

