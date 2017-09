Aangeboden | Borstbeeld Barnet Lyon verwijderd vanwege eng denken (deel 1)

🕔 21.sep 2017

Afgelopen zaterdag 16 september 2016 is het borstbeeld van agent-generaal Barnet Lyon door enkele Surinamers verwijderd. “Op dezelfde plek zal het beeld van de contractante Janey Tetary op zondag 24 september onthuld worden” volgens zeggen van de directeur van het directoraat Cultuur.

Alle andere zaken over de sociale en juridische onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting, over de kolonisator, over de dekolonisatie etc. zal ik voorlopig buiten beschouwing laten.

Als reden geven zij op dat Barnet Lyon de opdracht had gegeven om de opstandelingen van Mariënburg en Zoelen neer te knallen. Dit historisch gebeuren moet wij met ons allen afkeuren. Een sterk argument om kritiek te leveren op Barnet Lyon.

Het is toch bekrompen denken om het borstbeeld te verwijderen, welke vanaf 1908 (109 jaar terug) door inzet van honderden contractanten, met inzameling van geld door de contractanten en met ondersteuning van zijn pleegzoon Sital Persad, en met toestemming van de gouverneur van Suriname op die locatie is geplaatst.

Dit borstbeeld heeft de staatsgreep van Killinger overleefd; dit borstbeeld heeft de nationalistische beweging van Anton de Kom overleefd; de actie van Doedel; de nationalistische beweging van de PNR; de nationalistische beweging voor de onafhankelijkheid; en de overname van de macht in Suriname 25 februari 1980.

Ondanks de slechte relatie met Nederland moet ik eerlijk toegeven dat meneer D. Bouterse (1980-2017) nooit het initiatief heeft genomen om dit borstbeeld van Barnet Lyon (welke naast het Paleis staat) , te laten verwijderen.

De omgekeerde wereld

De nieuwe directeur van cultuur werkt van achteren naar voren. Nadat het borstbeeld van Barnet Lyon is verwijderd, gaat deze mevrouw achteraf de autoriteiten die belast zijn met monumentenzorg informeren over de ontmanteling.

Mevrouw de directeur van Cultuur, U moet U diep schamen om bij de ontmanteling aanwezig te zijn. U moet door de president op het matje geroepen worden. U bent waarschijnlijk beïnvloed geworden door enkele Hindostaanse historici die in Nederland woonachtig zijn en de koloniale verslagen van de bakra’s gelezen hebben.

Wij hebben voldoende kennis van geschiedenis en cultuurgeschiedenis

Wij hebben allemaal, die een beetje geschoold zijn in Suriname, voldoende geschiedenis en cultuurgeschiedenis in ons onderwijspakket gehad. Elke vorm van onderdrukking, elke vorm van slavernij, het uitmoorden van mensen, het martelen van mensen, moeten wij met ons allen veroordelen.

Naast geschiedenis, cultuurgeschiedenis hebben wij ook voldoende godsdienstonderwijs gehad. Uit het boek van de C. de Jong (Kind, school en geschiedenis) citeer ik het volgende: “Geschiedenis doet nadenken over goed en kwaad. Geschiedenisonderwijs kan bijdragen tot zedelijke vorming.

In de geschiedenis kan duidelijk worden hoeveel invloed het handelen van enkele mensen kan hebben op het leven van hun tijdgenoten en op het leven van het nageslacht. Hoe groot is soms de verantwoordelijkheid die mensen bewust of onbewust dragen; de hele schaal van de hoogste moraal tot de meest platvloerse immoraliteit komt binnen het bereik van degenen die zich in het verleden verdiepen.

De geschiedenis biedt een veelheid van situaties waarin mensen als enkeling of als groep door hun beslissen of niet beslissen, hun handelen of hun werkeloos toezien het leven van anderen ten diepste hebben geraakt. Dan komen de vragen omtrent recht en onrecht op ons af. Dan kan geschiedenis bijdragen tot een genuanceerd gevoel voor goed en kwaad en rijpere oordeelvorming.”

Rijpere oordeelvorming gaat ons verlichten

Door het borstbeeld van agent-generaal Barnet Lyon te verwijderen, komen wij niet tot een diepere oordeelvorming. Wil je de heldin Janey Tetary een standbeeld geven, vind ik heel goed. Wat wij vanaf 1908 (borstbeeld van Barnet Lyon) hebben geplaatst, moeten wij met rust laten.

Mevrouw Tetary moet op een andere locatie een plaats krijgen, desnoods op het Onafhankelijkheidsplein. In onze geschiedenisboeken moeten wij de strijd van deze vrouw goed vastleggen voor ons en voor ons nageslacht.

Ondanks alle ellende, zijn bepaalde objecten gebleven

Laten wij kijken naar andere landen. De Taj Mahal in India werd gebouwd door de Mogolkeizer Sjah Jahan in de zeventiende eeuw voor zijn in het kraambed gestorven echtgenote Arjumand Banu Baygan (Mumtaz). Ruim 20.000 arbeiders hadden 22 jaar nodig om het wonderwerk af te maken.

Duizenden mensen zijn tijdens het bouwen dood gegaan, miljoenen aan belastinggeld werden gebruikt. Het arme volk werd uitgezogen, maar de Taj Mahal staat daar en men gaat dit wonderwerk niet verwijderen.

De piramiden werden in Egypte gebouwd tijdens de Farao’s. De machtige piramide van Cheops is een prachtig voorbeeld. De piramide van Cheops was 230 m breed en ongeveer 147 m hoog. Het is opgetrokken uit stenen blokken van 2,5 ton (2500 kg). In totaal werden 2 ½ miljoen stenen voor de piramide van Cheops gebruikt.

Wat een kapitaal, energie en mensenlevens heeft deze piramide gekost. Het nageslacht heeft de piramiden met rust gelaten. Het enige doel van deze piramiden was om daar de overleden koningen (farao’s) in bij te zetten.

Wij hebben de mond vol van dekolonisatie. De kolonisator heeft ons uitgebuit etc. De historische gebeurtenissen kan men niet terugdraaien. In India en in alle Afrikaanse landen had men slavernij. Ook dit stukje geschiedenis moeten wij veroordelen.

De hedendaagse geschiedenis van Suriname

Uit de krant heb ik begrepen dat men de Surinaamse geschiedenis wil herschrijven. Een prachtig idee. Surinaamse geleerden zoals professor Chan Choennie, drs.Maurits Hassankhan, professor Gowricharan, dr. Jules Sedney, de bekende wetenschapper professor Rudolf van Lier e.a. hebben ook aardig wat boeken over Suriname geschreven.

Wij moeten in Suriname niet met wraakgevoelens rondlopen en alles wat de blanken (kolonisator) in Suriname gedaan hebben afkeuren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers Nederland aangevallen; de stad Rotterdam werd gebombardeerd, maar de Nederlanders onderhouden nog steeds een goede band met Duitsland.

Tenslotte wil ik lezers het volgende meegeven. Ik veroordeel krachtig wat de kolonisator in 1833 gedaan heeft met de slaven Codjo, Mentor en Present. Ik veroordeel ook onze eigen broeders die in de nacht van 7 op 8 december 1982 (terwijl iedereen sliep), 15 Surinamers van huis ophaalden en op 8 december via het Fort Zeelandia deze landgenoten naar een andere planeet gestuurd hebben.

Hardeo Ramadhin

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.