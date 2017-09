Aangeboden | Borstbeeld Barnet Lyon verwijderd door eng denken (slot)

Afgelopen zaterdag 16 september 2016 is het borstbeeld van agent-generaal Barnet Lyon door enkele Surinamers verwijderd. Op dezelfde plek zal het beeld van de contractante Janey Tetary op zondag 24 september onthuld worden volgens zeggen van de directeur van CUS.

Alle andere zaken over de sociale en juridische onrechtvaardigheid van de kolonisator, onderdrukking en uitbuiting van de kolonisator, over dekolonisatie etc. zal ik in dit artikel buiten beschouwing laten.

Als reden geven zij op dat Barnet Lyon opdracht had gegeven om de opstandelingen van Mariënburg en Zoelen neer te knallen. Dit historisch gebeuren moet wij met ons allen afkeuren. Een sterk argument om kritiek te leveren op Barnet Lyon.

Het is toch bekrompen denken om het borstbeeld te verwijderen, welke vanaf 1908 (109 jaar terug) door inzet van honderden contractanten, met inzameling van geld door de contractanten en met ondersteuning van zijn pleegzoon Sital Persad, en met toestemming van de gouverneur van Suriname op die locatie is geplaatst.

Dit borstbeeld heeft de staatsgreep van Killinger overleefd; dit borstbeeld heeft de nationalistische beweging van Anton de Kom overleefd, de actie van Doedel, de nationalistische beweging van de PNR, de nationalistische beweging voor de onafhankelijkheid en de overname van de macht in Suriname 25 februari 1980.

Denk aan de slagzinnen van de revolutionairen in die periode “ bakra basi now a k’ba”. Vele medische specialisten, leraren en andere wetenschappers hebben toen Suriname verlaten, maar het borstbeeld van Barnet Lyon heeft ook die periode overleefd.

Ondanks de slechte relatie met Nederland moet ik eerlijk toegeven dat meneer D. Bouterse (1980-2017) nooit het initiatief heeft genomen om dit borstbeeld van Barnet Lyon (welke naast het Paleis staat), te laten verwijderen.

Niet in een kip- ei situatie belanden Ik heb van de wetenschapper Baboeram begrepen dat hij nog meer van de “trouwe Hindostaan” Hardeo Ramadhin wil lezen over de dekoloniale historici, voordat hij daarop zal reageren.

Ik ben niet van plan om in een kip-ei situatie te belanden met wie dan ook. In mijn eerste deel heb ik duidelijk gemaakt dat Hardeo Ramadhin elke vorm van onrecht zal blijven afkeuren en ook bestrijden.

De koloniale machthebbers hebben Brits-Indiërs naar verschillende koloniën gebracht om te arbeiden. De arbeidsomstandigheden waren niet al te best. Al deze verhalen zijn door vele historici in dikke boeken vastgelegd. De verschillende opstanden van de slaven en de immigranten hebben zij ook vastgelegd.

Lees de volgende boeken: Wij slaven van Suriname van Anton de Kom en Van Priary tot en met De Kom van Sandew Hira. Op het moment dat je een mens gaat uitbuiten, onderdrukken, vernederen, beledigen, zal hij of zij in verzet (opstand) komen.

Leest U het hoofdstuk “De Koeliestrijd, blz. 196 – 215”, uit het boek van de historicus Sandew Hira Van Priary tot de Kom. Wij kunnen elke dag, terecht, met uitgebreide artikelen om de koloniale machthebbers te bekritiseren, maar de koloniale klok kunnen wij niet meer terugdraaien.

De tijdgeest was heel anders. Laat mij in dit artikel meer de focus leggen op de immigranten die uit India naar de koloniën zijn geweest. De koloniale machthebbers hebben ongeveer 34.000 immigranten uit Brits Indië gehaald om in Suriname op de plantages te werken. Mijn grootouders behoorden ook tot deze immigranten. Mijn grootouders van moederszijde werkten op de plantage Waterloo. Na hun contractperiode hebben zij een stuk land (bos) van 2 ha gehad om rijst te verbouwen in de Van Drimmelenpolder serie D no 19.

Wie was Corstiaan van Drimmelen (1860-1935)? Corstiaan van Drimmelen kwam in 1884 als luitenant in Suriname. In 1889 verliet hij het leger en werd districtscommissaris van Nickerie. In 1902 gaf hij de functie van districtscommissaris van Nickerie op om G.M. Barnet Lyon op te volgen als agent-generaal. In 1921 is hij eervol ontslagen.

Uit respect voor deze ex-districtscommissaris werd de nieuw opgerichte rijstpolder (in 1914) de naam Van Drimmelenpolder gegeven. De Van Drimmelenpolder bestaat al 113 jaar. De Nickerianen zijn bijzonder trots dat zij deze ex-districtscommissaris, de ex-agent-generaal op deze wijze geëerd hebben.

Bekende families in Suriname zijn van de Van Drimmelenpolder afkomstig. Ik noem slechts enkele families van deze polder op: fam. Baboeram Panday, fam. Ramnandanlal, fam. Sanchit, fam. Shankar, fam. Oemrawsingh, fam. Birdja, fam. Ramadhin, fam. Jawalapersad etc.

De Nickerianen hebben geen haatgevoelens tegen blanken die leiding gegeven hebben aan het bestuur in Suriname. De burgemeester van Den Haag, drs. Willem Deetman was in oktober 2001 te gast bij de toenmalige districtscommissaris Hardeo Ramadhin van district Nickerie.

Op het Commissariaat te Nieuw Nickerie deed burgemeester Willem Deetman een zeer markante uitspraak. Hij zei o.a. het volgende: “Ik ben speciaal in Nickerie gekomen, omdat veel Nickerianen in Den Haag wonen en werken en ik heb een heel goede band met deze Nickerianen”.

Recente cultuurbarbaren van Nickerie Enkele weken voor de verkiezingen van 2015 heeft “de president van Nickerie” (met medewerking van de districtscommissaris van Nickerie die nog in functie is) twee naamborden van twee straten in de Westelijke Polders verwijderd en nieuwe borden geplaatst.

De namen op de nieuwe borden zijn van familieleden van de “President van Nickerie”.

1. De Theodorusweg te Waldeck werd vervangen met een ander bord met de naam Nabidjan Sardhaweg (een familielid van de “President van Nickerie”) . Dit noem ik barbaars en geen respect hebben voor de historie.

Het naambord met de naam Theodorusweg is niet van de ene op de andere dag geplaatst. Aan dezelfde weg staat de St.-Theodorusschool welke door de Rooms-katholieken in 1921 gebouwd is voor de nakomelingen van de slaven en de immigranten. De koloniale machthebbers hadden toen al begrepen (in dit geval de Rooms-Katholieken) dat onderwijs de basis is van alle vooruitgang.

De eerste gekozen president van de republiek Suriname, de heer Ramsewak Shankar woonde op nog geen 200 m verwijderd van de St-Theodorusschool en heeft ook daar op school gezeten. Uit respect heeft men die weg waar de St.Theodorusschool nog steeds staat, de Theodorusweg genoemd.

2. Een deel van de Eerste Stalweide te Clarapolder werd verkaveld. In die periode (1985 – 1993) was mr. Krish Bhoendie districtscommissaris van Nickerie. Uit respect voor de districtscommissaris heeft men een nieuwe weg in de Eerste Stalweide de mr. K. Bhoendieweg genoemd. Dat bord heeft ongeveer 28 jaar daar gestaan, zonder enig probleem.

Kort voor de verkiezingen van 2015 heeft de cultuurbarbaar (de president van Nickerie) zonder reden de straatnaam van Bhoendieweg verwijderd en op dezelfde plaats een ander bord met de naam Harjanaweg geplaats. De buurtbewoners van de Bhoendieweg waren verbaasd, maar de districtscommissaris Joeloemsingh had toen de burgers gewaarschuwd om het nieuwe bord niet te verwijderen.

De bijdrage van de Koloniale machthebbers Ik ben bijzonder blij dat mijn grootouders uit India afkomstig zijn. Zij hebben hard gewerkt voor een slavenloon, maar zij hebben dat overleefd en hebben de basis gelegd voor hun nageslacht. De onmenselijke behandelingen hebben de immigranten en de slaven moeten accepteren.

Wij veroordelen al deze misdaden en met ons allen moeten wij waken dat deze zaken zich niet meer herhalen in deze beschaafde wereld. De koloniale machthebbers hebben overal scholen gebouwd; overal medische centra gebouwd. Zij hebben ons de ruimte gegeven om onderwijs te volgen. Vele nakomelingen van deze immigranten en slaven hebben mondiale erkenningen gehad.

In 1882 werd de Geneeskundige School opgericht om ons op te leiden tot geneesheren; wij hebben muloscholen gehad; in 1949 hebben wij de AMS en de Kweeschool gehad; in 1948 werd de Rechtsschool opgericht en later de Universiteit.

Surinamers hebben zich verheven tot mondiale burgers. Meer dan 320.000 Surinamers wonen en werken in het beschaafde Nederland. Meer dan 160.000 Hindostanen wonen in Nederland en bekleden ook belangrijke functies. Onlangs was premier N. Modi van India in Nederland. Via de moderne communicatie kon ik hem ook in Suriname volgen.

De heer Modi had een speciale boodschap aan de Surinamers. Modi zei o.a.: ”Ik ben bijzonder trots dat de nakomelingen van Brits-Indiërs in Suriname ook na 144 jaar hun taal en godsdienst behouden hebben en dat ook uitdragen.

Geef de Nederlandse nationalitiet op en kom terug Vele Surinamers hebben in Nederland geschiedenis gestudeerd. Zij hebben les gehad van de nakomelingen van de koloniale machthebbers.

Deze blanken hebben de Surinaamse geschiedenisstudenten goed geschiedenisonderwijs gegeven; zij hebben hen geleerd hoe ze bronnenonderzoek moeten doen. Zij moesten bij de Nederlanders (bakra’s) examens doen.

De heren Andre Loor, Siwpersad, Bhagwanbali, Krishnadath, Maurits Hassankhan, Del Prado, B. Tjin Liep Shie, D. Baboeram en nog vele andere historici hebben in Nederland gestudeerd. Er zijn enkele historici die in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten en onder de paraplu van de Nederlanders (bakra’s) wonen en werken en alle ruimte krijgen in de archieven in te duiken.

De “misdaden” van de blanken in de koloniale periode worden extra door deze historici belicht. Ik hoop dat deze historici ook de 8 decembermoorden van 1982, net als het verhaal van Tetary, in Suriname ook in hun historische boeken goed vastleggen voor het nageslacht.

Zij die de blanken (de nazaten van de Koloniale machthebbers) haten, moeten hun Nederlandse paspoorten inleveren en wij zorgen ervoor dat zij zo snel mogelijk de Surinaamse nationaliteit krijgen.

Hardeo Ramadhin

