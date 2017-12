🕔 15.dec 2017

Juanita Fitzgerald werd gisteren, donderdag, ontslagen uit de gevangenis. Zij moest twee dagen zitten omdat zij geen huur zou hebben betaald. Vandaag viert zij haar 94e verjaardag.

Mevrouw Fitzgerald woonde sinds april 2011 in Franklin House, een zelfstandige woonvoorziening in de Amerikaanse stad Eustis (Florida).

De instelling zegt dat Fitzgerald was gestopt met huur betalen omdat zij verwachtte spoedig te sterven. De vrouw houdt het erop dat zij wilde betalen, maar dat Franklin House haar geld niet wilde accepteren.

Zij werd vanwege wanbetaling aangezegd de woning te verlaten, maar de vrouw weigerde. Dinsdag werd zij door de politie uit de woning gezet en gearresteerd omdat zij niet op het terrein van de instelling mocht zijn.

Op beelden van een lokale omroep die haar interviewde, is Fitzgerald geboeid te zien in een oranje gevangenispak, met blauwe plekken op de armen.

93 year old Juanita Fitzgerald says she tried to pay her rent but was refused. Says she did not tell them she was dying to get out of paying rent. She says that’s a lie! Also says she’s never been arrested before but has faith God will get her through! News 6 WKMG / ClickOrlando pic.twitter.com/JjE4wifKlx

— Adrianna Iwasinski (@AIwasinski) 14 december 2017