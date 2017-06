8 symptomen die je niet mag negeren

🕔 18.jun 2017

Sommige symptomen wijzen misschien op een ernstig probleem en vragen om snelle medische hulp. Hoe herken je de alarmsignalen van je lichaam?

Wanneer is hoofdpijn vervelend en wanneer is het levensbedreigend? Soms geeft je lichaam signalen af die kunnen wijzen op iets ernstigs. Gelukkig is er meestal niets aan de hand, maar het is goed om onderstaande signalen serieus te nemen.

Misschien ten overvloede: als je klachten hebt die niet in dit rijtje voorkomen, wil dat niet zeggen dat je dus niet naar de huisarts moet gaan.

Signaal 1 – Plotselinge, hevige hoofdpijn

Een plotseling opkomende, extreme hoofdpijn kan een teken zijn van een infectie, een tumor of een hersenbloeding. De hevige hoofdpijn gaat soms gepaard met overgeven, coördinatieproblemen en sufheid of slaperigheid. In het geval van zo’’n plotselinge extreme hoofdpijn kun je het beste het zekere voor het onzekere nemen en snel medische hulp inroepen.

Signaal 2 – Verlammingsverschijnselen of spraakproblemen

Plotselinge verlammingsverschijnselen in het gezicht, of in de armen of benen, vreemde tintelingen in armen of benen, verwardheid, duizeligheid, dubbel of wazig zien, vertraagde of verwarde spraak, moeite om woorden te vinden, gevoel van zwakte aan een kant van het lichaam: dat zijn allemaal symptomen van een beroerte, al dan niet van tijdelijke aard.

Signaal 3 – Beroerd gevoel, druk op de borst

Snoerende pijn of druk op de borst die soms uitstraalt naar de linker- (of rechter-)arm of naar de kaken of nek, een beroerd gevoel, pijn in de maagstreek, uitbraak van “koud zweet”, een gevoel van ernstige zwakheid, misselijkheid of duizeligheid en kortademigheid. Dit kunnen allemaal aanwijzingen zijn voor een hartinfarct.

Vrouwen kunnen bij een infarct overigens andere klachten hebben.

Een hartinfarct hoeft trouwens niet per se pijnlijk te zijn. Veel mannen die een infarct doormaken, zeggen dat ze alleen een grote druk op de borst hebben gevoeld (‘alsof er een olifant op me zat’).

Signaal 4 – Ernstige buikpijn

Ernstige buikpijn kan vele oorzaken hebben. Een blindedarmontsteking, galstenen, pijn aan de galblaas, een ontstoken alvleesklier en een maagzweer zijn enkele mogelijkheden. De pijn kan uitstralen naar andere gebieden, wat de diagnose bemoeilijkt. Zo kan een blindedarmontsteking voor het gevoel van de patiënt niet rechts in de onderbuik, maar onder de navel beginnen. Een maagzweer kan – in tegenstelling tot wat je zou verwachten – soms pijn geven in de onderbuik.

Signaal 5 – In korte tijd veel gewicht verliezen

Onverklaarbaar snel gewichtsverlies is een reden om de dokter te bezoeken. Veel mensen denken dat plotseling gewichtsverlies te maken heeft met kanker, maar er kunnen vele andere oorzaken zijn. Dat kan uiteenlopen van de ziekte van lyme tot abnormaal functioneren van de schildklier.

Signaal 6 – Bloed in urine of ontlasting

De meest voorkomende oorzaken van bloed in de urine zijn nierstenen of een ontsteking van de prostaat. Dat zijn meestal pijnlijke aandoeningen en redenen om de dokter te bellen. Mensen die bloed in de urine zien maar geen pijn hebben, stellen doktersbezoek wel eens uit. Dit in de hoop dat het probleem vanzelf overgaat. Maar bloed in de urine kan soms een eerste, vroege aanwijzing zijn voor kanker. Het is daarom altijd een reden om de dokter te bellen.

Bloed bij de ontlasting is meestal onschuldig als het gaat om helderrood bloed. Dat kan afkomstig zijn van een klein wondje aan de anus of van aambeien. Donker bloed kan wijzen op een probleem in het maagdarmkanaal en is reden voor een medisch onderzoek.

Signaal 7 – Een aanval van astma die erger wordt of niet afneemt

Een langdurige aanval van astma kan leiden tot ernstige spierzwakte en uiteindelijk tot een gevaarlijk lage opname van zuurstof. Terwijl omstanders wellicht denken dat de astmapatiënt na verloop van tijd vermoeider en rustiger wordt, kan het zijn dat dan juist de energie ontbreekt om adem te halen. Sufheid en verwardheid, zweten en een wit gezicht zijn redenen om snel medische hulp te zoeken.

Signaal 8 – Somber en lusteloos zijn

Gedurende langere tijd nergens plezier in hebben, somber en lusteloos zijn. Moe, traag en futloos zijn, minder of juist meer eetlust dan normaal, een afwijkend slaappatroon. Het leven valt zwaar en misschien verlang je zelfs naar de dood.

Allemaal tekenen die kunnen wijzen op een depressie. Vooral mannen zoeken niet snel medische hulp, omdat ze denken dat hun probleem niet ernstig genoeg is of dat ze voor gek worden verklaard. Echter, een arts of psycholoog zal deze klachten altijd serieus nemen.(dokterdokter.nl)