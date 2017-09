72ste Algemene Vergadering VN aangevangen

🕔 19.sep 2017

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft inmiddels geparticipeerd in enkele belangrijke vergaderingen die in de marge van de Algemene Vergadering zijn georganiseerd.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caraibische Staten hebben maandagmorgen, gebruikmakend van hun aanwezigheid in New York, een vergadering belegd onder het voorzitterschap van El Salvador.

Tijdens deze bijeenkomst is de meeste aandacht besteed aan het vaststellen van een datum voor de geplande vergadering van de Community of Latin American and Caribbean States(CELAC) met de Europese Unie en het bereiken van consensus met betrekking tot de voorgestelde rotatie van het voorzitterschap van de CELAC.

Vanwege de patstelling binnen CELAC is geen concreet resultaat bereikt, ondanks oproepen van vele landen waaronder Suriname, om het groter belang van de regio voorop te stellen.

Een groep landen van de gemeenschap van Latijs-Amerikaanse en Caraїbische Staten heeft voorstellen gepresenteerd aan de overige leden, over de te houden vergadering met de Europese Unie. Over de rotatie zullen lidstaten nog laten weten wat hun reactie is op de voorstellen gedaan door de tijdelijke voorzitter van de CELAC.

Voorts heeft minister Pollack-Beighle geparticipeerd in een speciale ontmoeting die door de secretaris-generaal en de voorzitter van de Algemene Vergadering is georganiseerd om speciale aandacht te vragen voor de gebieden die getroffen zijn door orkaan Irma.

De vergadering had eveneens tot doel de internationale gemeenschap bijeen te brengen teneinde een gecoördineerde aanpak te bewerkstelligen bij deze calamiteiten.

Suriname heeft in een korte interventie aangegeven dat ons land met genoegen een bescheiden bijdrage heeft kunnen leveren aan het lenigen van de noden van Antigua en Barbuda en Cuba.

In het verlengde daarvan heeft de minister de erkentelijkheid van de Surinaamse Regering overgebracht aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela, voor de ondersteuning bij het vervoeren van Surinaamse burgers die als gevolg van het verwoestend pad van orkaan Irma op St. Maarten moesten worden geëvacueerd.

Minister Pollack-Beighle zal de 72-ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op zaterdag 23 september omstreeks 16:15 uur toespreken. De toespraak van de minister zal wereldwijd via www.un.org te volgen zijn.(GFC)