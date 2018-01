5 symptomen om op tijd te signaleren bij SOA’S

Een SOA is een infectieziekte die je aan elkaar overdraagt via seksueel contact. Het gaat om ziekmakende virussen, bacteriën of parasieten die voorkomen in sperma, bloed of vaginaal vocht. Maar ook via huidcontact kunnen sommige ziektes overgedragen worden.

De kans op het overdragen van ziekteverwekkers neemt toe als sprake is van bloed of bloedinkjes. Veilig vrijen is de beste remedie.

Symptoom 1 – Pijn of een branderig gevoel bij het plassen

Symptoom 2 – Zweertjes, wratten of bultjes

Symptoom 3 – Jeuk rondom de geslachtsdelen

Symptoom 4 – Afscheiding uit je vagina

Symptoom 5 – Geelzucht