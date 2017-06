20 jaar geëist tegen hoofdverdachte 8-decembermoorden Bouterse

🕔 28.jun 2017

Het Openbaar Ministerie(OM) heeft vandaag 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen de hoofdverdachte in de 8-decembercase, Desi Bouterse.

Deze eis kwam een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Volgens openbare aanklager Roy Elgin, die namens het OM de strafeis voorlas, staat het vast dat Bouterse nauw betrokken was bij de marteling en executie van de slachtoffers. Hij zag geen verzachtende omstandigheden om met een mildere eis te komen dan twintig jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Elgin zei dat het voor de medeplichtigheid van Bouterse niet uitmaakt of die destijds wel of niet aanwezig was in Fort Zeelandia, waar de moorden werden gepleegd. Zelf leidt hij uit tal van getuigenverklaringen af dat dat wel het geval was. Bouterse zelf heeft steeds gezegd dat hij destijds niet, of maar heel kort aanwezig was in het fort.

De aanklager heeft geen bewijs kunnen vinden voor de stelling dat Bouterse zelf ook de trekker heeft overgehaald.

De moorden zijn met voorbedachten rade gepleegd en waren goed voorbereid, zei Elgin. De slachtoffers werden uit hun huis gehaald, hun telefoonlijnen werden doorgesneden en bij de huizen bleef bewaking achter.

Bouterse, die voor vandaag was opgeroepen, was niet aanwezig.(GFC)