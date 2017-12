12-jarige schaker bedenkt strategisch bordspel

🕔 09.dec 2017

Tijdens de KKF- jaarbeurs kon het grote publiek kennismaken met het bordspel NYAMI-NO, een strategisch denkspel dat is bedacht door Michah Lew.

Michah is 12 jaar oud, zit op LTS-3 en is schaker van Schaakvereniging Het Jonge Paard. Zijn doel met het spel is om meer mensen te laten schaken. NYAMI-NO is daarvoor een goede opstap.

Als je NYAMI-NO leuk vindt, moet je schaken zeker proberen. Hij schaakt al vanaf hij 7 is en nog altijd met heel veel plezier.

Het spel wordt gespeeld in 2 teams van 13 wakamans, die zich bij aanvang van het spel in Oso bevinden. Tijdens het spel begeven zij zich naar het Veld waar ze elkaar van de Huku’s van de Strati’s verdrijven. Het doel van het spel is de Wakamans van de tegenpartij in het Veld uit te schakelen. Daarnaast zijn er ook andere minder lastige en lastigere speelalternatieven.

Op de Jaarbeurs is het spel heel goed ontvangen. Nadat men de regels uitgelegd kreeg, kon er een potje worden gespeeld. De jongste speler was zes en de oudste over de tachtig.

Het spel werd gespeeld door opa’s en oma’s, oma’s tegen kleinkinderen, volwassen mannen en vrouwen, vriend tegen vriendinnen. Eenieder kon genieten van een potje NYAMI-NO. Michah een spel ontwikkeld voor iedereen.

De introductieversie van het spel wordt verkocht voor SRD 27,50. Voorlopig kun je het spel bestellen via de Facebookpagina. Daar zullen ook de verkoopadressen bekend worden gemaakt.

Foto: minster Yldiz Beighle van Buza nam het op tegen de bedenker himself