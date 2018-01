12-jarige ingesloten voor zware mishandeling

De politie van Latour heeft op vrijdag 29 december de 12-jarige Rolifa S. aangehouden voor zware mishandeling.

Via de Centrale Meldkamer werden de wetsdienaren ingeschakeld voor een steekpartij op een adres in het ressort. Daar aangekomen bleek het om een woordenwisseling te gaan tussen Rolifa en haar 21-jarige broer Nivaza die uitmondde in een steekpartij.

De jeugdige kreeg ruzie met haar broer om een kledingstuk. Rolifa die op dat moment met een mes bezig was manja’s te snijden, bracht haar broer een steekverwonding toe nabij zijn navel. De overige huisbewoners grepen in om erger te voorkomen.

Per eigen gelegenheid is Nivaza afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

Rolifa werd aangehouden en het scherp voorwerp is in beslag genomen. Vanwege haar jeugdige leeftijd is zij ingesloten in het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, schrijft de politie.(GFC)