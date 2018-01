10e Trefossa-avond op 15 januari

De Henri Frans de Ziel Stichting houdt op maandag 15 januari de 10e Trefossa-avond. De Trefossa-avond wordt jaarlijks, op de geboortedag van Trefossa, in samenwerking met de Self Reliance gehouden.

De avond werd in 2009 ingesteld als eerbetoon aan Henri Frans de Ziel voor het uitdragen van zijn gedachtegoed over een zelfstandige natie en waardering van zijn strijd van acceptatie van de Surinaamse literatuur.

De eer voor het houden van de 10e Trefossalezing is aan Albert Ramdin, voormalig Assistent Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS.

De lezing draagt de titel: “Wi mu Seti kondre bun; ma wi mu seti a denki fosi”

De heer Ramdin zal een beschouwing geven over waar wij als samenleving na 42 jaar onafhankelijkheid staan; wat Trefossa bedoelde met “wi mu seti kondre bun”, wat onze aspiratie en doel was met de onafhankelijkheid, welke vooruit- of achteruitgang wij als natie hebben gekend en welke kansen en mogelijkheden wij gecreëerd of door omstandigheden gehad hebben om verandering en een betere samenleving te realiseren.

De voorgaande Trefossa-lezingen werden verzorgd door respectievelijk: Hein Eersel en Eddy van der Hilst, Ronald Venetiaan, Denise Jannah, August Duttenhofer, Lila Gobardhan-Rambocus, Cynthia Abrahams en Ruth Wijdenbosch.

De brochure van de 9de Trefossa-lezing met als titel “Al wat goed is te betrachten”, gehouden door Ruth Wijdenbosch, zal op de avond van de lezing worden uitgegeven.

De Trefossa-avond is met een uitnodiging toegankelijk. Personen die belangstelling hebben, dienen zich aan te melden op het telefoonnummer 476965 of te mailen naar sunil1@sr.net.(GFC)