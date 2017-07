10 super tips om van brandend maagzuur af te komen

🕔 05.jul 2017

Regelmatige zuurbranden of oprispingen kunnen er voor zorgen dat je dagelijkse leven erg verstoord wordt geraakt. Vaak zijn mensen daarom genoodzaakt langdurig medicatie te nemen. Echter deze medicijnen hebben met name op lange termijn forse bijwerkingen.

Gelukkig zijn er een 10 simpele aanpassingen in je leefstijl die je kunt maken om brandend maagzuur te voorkomen en verhelpen, schrijft optimalegezondheid.com

Het beste is om niet in één keer al deze tips op te volgen. Eerst schrijf de meest relevante items op en vervolgens begin met de tip(s) die je het gemakkelijkste kunt implementeren.

Vergeet niet dat het even kan duren voordat je verlichting van klachten gaat merken, er bestaat geen simpele oplossing waarmee je binnen 24 uur van zuurbranden af bent, het even geduurd om regelmatige zuurbranden te krijgen, het gaat ook even duren om er van af te komen.

Laten we maar direct beginnen!

Tip #1: borst hoger dan buik

Een zeer eenvoudige manier om minder zuurbranden te krijgen is om er voor te zorgen dat je borst in een hogere positie verkeert dan je buik. Dit klinkt wellicht heel simpel, maar de meeste mensen krijgen vooral last tijdens het slapen. Hierdoor wordt je nachtrust verstoord en kunnen er heel goed andere klachten bijkomen.

Wat veel mensen doen is een paar extra kussens plaatsen, maar dat werkt niet goed! Wat er moet gebeuren is dat je slokdarm direct boven je maag zit (ongeveer een hoek van 25 graden).

Een simpele manier is om je bed aan te passen met een kleine verhoging onder de poten. Hierdoor wordt per direct je slokdarm minder belast en heb je minder last van zuurbranden tijdens de slaap. Evenals ga niet met een volle maag slapen, het is beter om tenminste een paar uur voordat je gaat slapen geen maaltijd meer te nuttigen, of een kleine maaltijd.

Tip #2: Eet in kleine porties

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste tip die ik je kan geven. Je voedingspatroon heeft een grote invloed op de frequentie en intensiteit van je zuurbranden. In Nederland is het normaal om 3 maaltijden per dag te eten. Persoonlijk ben ik een voorstander van ‘’power maaltijden’’ waarbij je ongeveer om de 2.5 – 3 uur een kleine maaltijd neemt.

Op deze manier wordt je spijsvertering veel minder zwaar belast. Wanneer je brandend maagzuur hebt is je spijsvertering ontzien een belangrijke schakel voor herstel. Nog een bijkomend probleem is dat veel mensen ook veel te veel eten. Hierdoor gaat veel bloed in de spijsvertering zitten en ben je sneller moe, vervolgens wordt er oppeppers zoals koffie genomen om dat effect tegen te gaan. De oplossing is daarom ook om ongeveer 5 kleine super gezonde maaltijden per dag te nemen.

Ga voor een klein maar gezond ontbijt met voldoende micro- en macronutriënten. Om je een voorbeeld te geven: een schaal magere yoghurt, met wat bosbessen, kopje havermout en lijnzaad. Dit is pak en beet 150 calorieën en bevat voedingsvezels, complexe koolhydraten, vitamines, mineralen, eiwitten etc.

Als je nog écht honger hebt neem dan een banaan of een appeltje (ook ideaal voor tussendoortje).

Vervolgens zorg dat je ongezouten notenmix of amandelen thuis hebt. Als je honger hebt neem je een handvol noten en belast je je spijsverteringskanaal bij lange na niet zo erg als een plak witbrood met salami. Noten zitten vol met de goede vetten en zijn ook best calorierijk, waardoor het een ideale snack maakt.

Zelf neem ik ook af en toe een speltwafel of rijstwafel als tussendoortje.

Vervolgens voor je avondeten ga je niet voor een recept met aardappelen (zoete aardappelen kan wel), maar een recept op basis van meer groente, wat peulvruchten, eventueel mager vlees en meer niet! Persoonlijk eet ik graag een salade elke avond, of een recept op basis van bruine rijst met veel groente en peulvruchten als vleesvervanger.

Een paar keer per week eet ik zalm of een andere vette vis voor mijn omega 3 vetten. Daarbij moet gezegd worden dat in noten ook de belangrijke vetten zitten.

Het belangrijkste om te onthouden is kleinere porties, meer kleine maaltijden verspreid over de dag en voldoende water drinken (1.5 liter is het minimum). Veruit de meeste brandend maagzuur klachten worden veroorzaakt door een maag die de vertering niet goed aankan. Helemaal wanneer je medicatie neemt tegen zuurbranden, want hierdoor heb je minder maagsap waardoor de vertering op de hobbel gaat.

De oplossing is zeker bijna zo simpel als betere portie controle en bewustere voedingskeuzes!

Eten wanneer je ‘’vol’’ bent is nooit verstandig. Eet wanneer je verzadigd bent, maar niet vol! Zelf heb ik hier grote problemen mee gehad, nu plan ik mijn maaltijden in en hou ik een voedseldagboek bij over wat ik die dag gegeten hebt. Ook noteer ik de calorieën omdat ik een calorie beperkend voedingspatroon volg. Een caloriebeperkend voedingspatroon zou van nature ook goed werken tegen regelmatige zuurbranden.

Tip #3: geen water drinken tijdens het eten

De meeste mensen drinken simpelweg niet voldoende water. In mijn programma’s is meer water drinken daarom ook de eerste gewoonte waar we aan gaan werken. Dit alleen kan je gezondheid transformeren. Echter, wanneer je iets drinkt tijdens het eten neemt de volume in me maag enorm toe.

Je lichaam anticipeert hierop door meer maagsap te produceren waardoor je eerder last krijgt van zuurbranden. Hierdoor wordt er weer meer druk uitgeoefend op je slokdarm sfincter (klepje tussen de maag en slokdarm). Het beste is om voor elke maaltijd al wat gedronken te hebben en na je maaltijd, maar niet tijdens het eten!

Helaas hebben veel mensen de gewoonte om te drinken tijdens het eten, dit is een gewoonte die afgeleerd moet worden ten behoeve van je gezondheid. Vergeet niet dat koolzuurhoudende dranken zoals frisdrank een absolute ‘’no go’’ is als je last hebt van zuurbranden. Overigens is het sowieso verstandig om geen frisdrank meer te drinken, al die geraffineerde suikers kunnen op lange termijn voor serieuze gezondheidsklachten zorgen!

Tip #4: neem je tijd en goed kauwen

Veel mensen (waaronder ik) hebben de gewoonte om te snel te eten. Het lijkt alsof het een race is en je zo snel mogelijk klaar wilt zijn met je eten. Dit heeft waarschijnlijk zijn oorsprong gevonden uit de oudheid waarbij voedsel niet langdurig beschikbaar was. Echter, in de Westerse wereld is dat niet meer het geval en is het beter om langzaam te kauwen en je tijd te nemen.

Aanbevolen wordt om tenminste 25 keer te kauwen voordat je je voeding in het spijsverteringskanaal terecht laat komen. Vergeet niet dat de spijsvertering al in j mond begint waarbij bepaalde enzymen (afhankelijk van het voedingsmiddel) via speeksel vrijgelaten worden. Dit allemaal om de spijsvertering te ondersteunen.

Wanneer je dus langer kauwt hebben de enzymen meer tijd om de voedingsmiddelen af te breken, hierdoor heeft je maag minder werk met de absorptie van voedingsmiddelen. Zo worden eiwitten uit een bijv. speltbroodje afgebroken tot peptiden en dat weer tot aminozuren (bouwstenen van je lichaam).

Tip #5: uitbuiken na het eten

Nog een goede tip is om na het eten (zelfs van een kleine maaltijd) even rustig aan te doen. Het is veel beter om niet druk te gaan bewegen of voorover buigen nadat je gegeten hebt. Een kleine wandeling maken is overigens wel bevorderlijk voor de spijsvertering, hierdoor kan de spijsbrij eenvoudiger de spijsverteringsorganen passeren.

Tip: #6 lichaamsbeweging

Tenminste 30 minuten per dag lichaamsbeweging is enorm bevorderlijk voor je gezondheid en natuurlijk spijsvertering. Wel moet gezegd worden dat extreme sport niet bevorderlijk is om brandend maagzuur te verhelpen. Hierdoor wordt er veel druk uitgeoefend op de slokdarm en is niet de bedoeling. Probeer tenminste elke dag 30 minuten in totaliteit te bewegen.

Persoonlijk maak ik het altijd onvermijdelijk door mijn boodschappen lopend te doen, in de pauzes een paar simpele oefeningen en na het werk 20 minuten te joggen, hierdoor zit ik zonder al te veel moeite op de aanbevolen hoeveelheid oefening. Het beste is om ’s ochtends al direct te beginnen, op deze manier begin je de dag goed en dat wil je zo houden!

Wat je lichaamsbeweging start punt op dit moment ook mag zijn, probeer sowieso wat te lopen elke dag en dat uit te bouwen tot tenminste 30 minuten. Zelf vind ik gewichten en joggen geweldig, je kunt zelfs een luisterboek meenemen als je het saai vindt. Er zijn talloze manieren om meer te bewegen zonder dat het lastig hoeft te zijn.

Tip: #7 oppassen met stress

Het is niks nieuws dat stress invloed heeft op je spijsvertering. Het probleem met negatieve stress is dat je lichaam in een vlucht of vecht status terecht komt. Hierdoor gaat de prioriteit tijdelijk weg van bijv. je spijsvertering naar het overlevingsmechanisme, zo komt er adrenaline vrij om weg te rennen voor de tijger.

Echter, met het drukke leven van nu ervaren veel mensen hetzelfde effect op het kantoor als onze voorouders hadden bij het ontsnappen van een tijger. Het gevolg is dat langdurig negatieve stress je systeem serieus kan beschadigen. Vandaar dat een goede antistress management absoluut een aanrader is, helemaal als je last hebt van brandend maagzuur.

Daarbij kunnen ongezonde gewoontes optreden zoals veel eten, roken, drinken die allemaal een negatief effect op je zuurbranden hebben. Als je last hebt van stress raad ik je aan om mijn gratis anti stress management training door te lezen.

Tip #8: ongezonde gewoontes aanpakken

Roken en overmatig veel alcohol en frisdrank drinken leidt tot meer zuurbranden. Vandaar dat je deze gezonde gewoontes moet gaan vervangen met gezonder varianten. Het is niet realistisch om in één keer met alle ongezonde gewoontes te stoppen. Beter is om eerst 1 aan te pakken, zoals roken. Schaf een e-sigaret aan en gebruik dit geweldige hulpmiddel om te stoppen met roken.

Ik heb reacties mogen ontvangen van mensen die eerst 25 sigaretten per dag rookte nu nog maar 2 door het gebruiken van de e-sigaret. Nicotine is zeker een prikkel, de e-sigaret komt in een versie met of zonder nicotine, zie dit als een hulpmiddel om voorgoed te stoppen met deze zeer ongezonde gewoonte.

Wanneer dat gelukt is kun je de volgende aanpakken totdat je geen maagzuur prikkelende gewoontes meer hebt.

Tip #9: afvallen

Het is een feit dat mensen met overgewicht veel meer last hebben van zuurbranden. Gelukkig zal kleinere porties er alleen al voor zorgen dat je de overtollige kilo’s kwijtraakt. Afvallen is niet alleen calorieën tellen, het is steeds meer gezonde gewoontes aanleren totdat je hier geen moeite meer voor hoeft te doen, dat het een manier van leven wordt waarbij afvallen een positief bijkomend effect is.

Tip #10: stap voor stap

Vergeet niet dat wij mensen gewoonte dieren zijn. Alle tips in één keer proberen op te volgen is niet realistisch en kan zelfs heel frustrerend werken. Mijn eigen richtlijn is om niet meer dan 2 gewoontes per maand aan te leren. Afhankelijk van je situatie is een aanpassing maken aan je bed en kleinere porties eten een goed startpunt.

Vervolgens daarna de andere tips opvolgen. Indien je last hebt van chronische maagzuur kan het wellicht nog nodig zijn dat je medicatie moet blijven gebruiken om de symptomen onder controle te houden. In overleg met je arts kan het heel goed mogelijk zijn dat je steeds minder maagzuurremmers of blokkers nodig hebt!

Het belangrijkste is om vol te houden en weten dat het even kan duren voordat je resultaat gaat krijgen.

Nog 1 ding

Je voedingspatroon is zeker essentieel bij het verminderen en voorkomen van zuurbranden. Veruit de meeste mensen hebben last van zuurbranden door te grote maaltijden en de verkeerde voedingsmiddelen. Door gezonder te gaan leven, meer bewegen en bekende maagzuur prikkels te vermijden zet je een grote stap naar herstel. Daarbij los je niet alleen je brandend maagzuur probleem op, maar krijg je een compleet gezondere leefstijl met meer energie en vitaliteit.(optimalegezondheid.com)