1 voor 12 sluit jaar af met gemeenschap

De stichting 1 voor 12 heeft in het weekend een kerstconcert georganiseerd voor kinderen, maar ook voor personen die gedurende 2017 in het programma van de stichting zijn geweest, zijn op uitnodiging naar het kerstconcert gekomen.

De voorzitter van 1 voor 12, Louis Vismale, zegt dat het kerstconcert eigenlijk was afgeblazen, maar door de grote vraag van de kinderen heeft de stichting gemeend om het door te laten gaan.

Zonder ondersteuning en donaties vanuit de gemeenschap, bedrijven en de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, was het kerstconcert welke gehouden is op kantoor van de stichting volgens de voorzitter niet mogelijk. Het kerstconcert diende ook als jaarafsluiting voor de gemeenschap.

Vanaf het begin van het kerstconcert kwamen er gasten aanlopen, Vismale heeft er ook voor gezorgd dat enkele van de mensen op het kerstconcert tevens jaarafsluiting aanwezig konden zijn door te zorgen voor transport.

De stichting had gezorgd voor een kerstman om de kinderen bezig te houden, maar ook konden ze leuke prijzen winnen door te grabbelen. Verder was er ook een muziekformatie aanwezig. Elke aanwezige is met een tevreden gevoel en een stevig pakket naar huis gegaan. Er waren ruim 150 gasten aanwezig op het concert van stichting 1 voor 12.

Het kerstconcert zou in een grotere setting gevierd worden, maar de stichting heeft de kosten voor de begrafenis van Mitchell Doom op zich genomen. Doom wordt vandaag ten grave gedragen.

Vismale vraagt de gemeenschap om in gebed te gaan voor de 13 – jarige Sahil Sewnandan die samen met Doom op de brom reed, toen zij aangereden werden door een voertuig. Zijn toestand is nog niet stabiel.

De voorzitter haalt aan dat deze activiteit de afsluiting is voor de gemeenschap, echter gaat de stichting door om in 2018 een goede aanvang te maken. In het komend jaar hoopt stichting 1 voor 12 dat meer mensen de stichting zullen ondersteunen, waardoor zij in staat zal zijn om meer mensen te helpen.

De stichting kijkt uit naar hulp van particuliere instanties, bedrijven en de overheid. Vismale bedankt zowel de Surinaamse als Nederlandse gemeenschap voor hun ondersteuning. Hij is zeer ingenomen dat men in en buiten Suriname een helpende hand biedt voor de mens in nood.(GFC)