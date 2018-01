‘1 op de 10 Surinaamse mannen is homofiel’

1 op de 10 Surinaamse mannen kan worden gekwalificeerd als homofiel en/of heeft tenminste een seksuele ervaring achter de rug met een persoon van het mannelijke geslacht. Van de lesbiennes is dat percentage iets lager. Dat is althans de algemene gedachtegang binnen het Surinaamse homomilieu.

Maar kloppen deze cijfers ook daadwerkelijk?

Het wijdverbreid idee dat zoveel mannen homoseksueel zijn, vindt zijn oorsprong in een onderzoek dat werd uitgevoerd door de seksuoloog Alfred Kinseyhet. De Internationale media trok uit dat onderzoek al gauw de conclusie dat één op de tien wereldburgers homoseksueel is. Dat getal is op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden.

Het onderzoek van Kinseyhet betrof namelijk alleen Amerikaanse mannen die ooit een seksuele ervaring hebben gehad met een andere man. Dus het was beslist geen wereldwijd onderzoek. Uit het Kinseyhet – onderzoek kan dus geen conclusie worden getrokken over het aantal homo- mannen in Suriname.

Overigens blijkt uit recent onderzoek dat het aantal homo’s per land significant kan verschillen. In de VS zeggen gemiddeld 4 op de 100 mannen (beduidend lager dan het Kinseyhet- onderzoek) dat ze homofiel zijn. In Nederland ligt dat percentage veel hoger: onderzoek leert dat wel voorzichtig mag worden aangenomen dat bijna 1 op de 10 mannen in Nederland homofiel is.